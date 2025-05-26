РУСАДА сократило число фигуристов в своих пулах допинг-тестирования с 16 до 12

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА ) сократило с 16 до 12 человек представительство фигуристов в своих пулах допинг-тестирования.

В новый список включены 12 спортсменов, которые также входили в пулы на первый квартал 2025 года. Это Глеб Лутфуллин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов (все – национальный регистрируемый пул тестирования – RTP), а также Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Дарья Садкова, Николай Угожаев и Арсений Федотов (все – расширенный пул тестирования).

Выбыли из пулов РУСАДА ранее находившиеся там Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Иван Букин и Александра Степанова, которые в настоящее время входят в пулы тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсмены из RTP-пула обязаны указывать в антидопинговой системе ADAMS не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, как это делают спортсмены из расширенного пула, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.