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Тарасова о недопуске российских пар: «Наверняка есть причина, пусть ISU назовут ее. Иначе это самодурство»

Татьяна Тарасова назвала хамским ответ ISU о недопуске российских фигуристов.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее присвоил нейтральный статус для участия в олимпийской квалификации лишь четырем одиночникам из России. Спортивные пары и танцевальные дуэты не получили допуск.

Затем пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин обратились за разъяснениями к ISU и новому президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. ISU в свою очередь вновь подтвердил, что решение о недопуске является окончательным и не предусматривает апелляций.

«А почему мы не имеем право знать, почему нас отстранили? Разве так можно поступать с людьми? Нет, нельзя, мы имеем право знать, почему не допустили наших спортсменов. Что это вообще за хамский ответ ISU? Мы еще раз просим объяснить, почему российских фигуристов не допустили. Наверняка есть причина, пусть они назовут ее.

Причину в любом суде объясняют. Например, вас сажают на десять лет, и вам говорят, за что посадили. А мы не знаем, за что нас дисквалифицировали. Если они люди, имеющие власть, пусть они потрудятся честно ответить на наш вопрос и скажут, по каким правилам не допустили. Иначе это самодурство», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Отборочный турнир на Олимпиаду-2026 пройдет в сентябре в Пекине.

Наши пары и танцоры – мимо Олимпиады-2026. За что?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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