Бестемьянова об олимпийском отборе: «У меня чувство безумной обиды за ребят, которых не допустили»

Бестемьянова заявила об обиде из-за недопуска российских дуэтов до Олимпиады.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы готовятся оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказ Международного союза конькобежцев (ISU ) предоставить нейтральный статус для участия в олимпийском отборе.

ISU присвоил нейтральный статус для поездки на олимпийский отборочный турнир только представителям одиночного катания из России. Пары и танцевальные дуэты не получили допуск.

«Это работа юристов, поэтому и вопросы нужно задавать им. У меня нет никаких ощущений относительно того, может ли борьба завершиться успехом. Есть лишь чувство безумной обиды за ребят, которых не допустили.

В то же время у них есть свой план действий. Пускай занимаются дальнейшими какими-то вещами и планами. Дай бог, будут и другие соревнования, на которых надо выступать», – сказала Наталья Бестемьянова .

Фигуристы, которых не пустили на Олимпиаду, точно будут судиться