Галлямов о фигурной «Лиге чемпионов»: «Думаю, правила будут с более понятными трактовками. Чтобы ребята не задумывались, как найти лазейку – их очень и очень много»
«Лига чемпионов» – виртуальный турнир, где фигуристы из шести команд набирают очки за участие в соревнованиях и челленджах в течение сезона. Общий призовой фонд составляет 20 млн рублей.
Чемпион мира в парном катании Галлямов – капитан команды «Тихоокеанские сивучи».
– Перед чемпионатом России вы записывали презентационный ролик для челленджа капитанов, как это происходило? Чья была задумка?
– Было два варианта презентации, но все немного поменялось за считаные часы. Возможно, сам видеоролик многих скорее разочаровал, но дело в том, что чемпионат России у всех был на первом месте. Немного смазали презентацию, зато набрали хорошие баллы в Омске.
– Как вам формат Лиги чемпионов в фигурном катании? Видите ли какие-то плюсы в таком формате?
– Идея однозначно крутая, челленджи интересные. Думаю, с каждым разом они будут все более интересными, а правила – с более понятными трактовками. Чтобы ребята не задумывались, как бы найти в них лазейку, их в правилах очень и очень много, – заявил Галлямов.
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команды Галлямова и Кондратюка делят лидерство, команда Савосина – 3-я
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