Максим Траньков: «Мишина и Галлямов и так всегда были самой надежной парой в плане техники. На чемпионате России они просто подтвердили свой класс»

Максим Траньков заявил, что Мишина и Галлямов вне конкуренции в текущем сезоне.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на чемпионате России в Омске, обойдя пару Транькова Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

В танцах на льду золото выиграли Александра Степанова и Иван Букин, вторыми стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

«В парном катании на чемпионате России все было ясно, ничего нового не произошло. Мишина и Галлямов вне конкуренции в этом сезоне. По оценкам и по прокатам они лучшие. Они и так всегда были самой надежной парой в плане техники. На чемпионате России они просто подтвердили свой класс.

В танцах на льду по сути та же самая ситуация. Поэтому хочется отметить три молодых дуэта, которые заняли третье, четвертое и пятое места – Ирина Хавронина и Девид Нарижный , Василиса Кагановская и Максим Некрасов , Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано .

Они меня очень впечатлили, хорошая смена растет у нас. Три очень интересные, самобытные пары, готовые навязывать конкуренцию на высоком уровне.

Про наших мастодонтов в танцах на льду не буду говорить, это два взрослых дуэта. Они всегда выступают здорово», – сказал Траньков .