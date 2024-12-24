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Максим Траньков: «Мишина и Галлямов и так всегда были самой надежной парой в плане техники. На чемпионате России они просто подтвердили свой класс»

Максим Траньков заявил, что Мишина и Галлямов вне конкуренции в текущем сезоне.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на чемпионате России в Омске, обойдя пару Транькова Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. 

В танцах на льду золото выиграли Александра Степанова и Иван Букин, вторыми стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. 

«В парном катании на чемпионате России все было ясно, ничего нового не произошло. Мишина и Галлямов вне конкуренции в этом сезоне. По оценкам и по прокатам они лучшие. Они и так всегда были самой надежной парой в плане техники. На чемпионате России они просто подтвердили свой класс.

В танцах на льду по сути та же самая ситуация. Поэтому хочется отметить три молодых дуэта, которые заняли третье, четвертое и пятое места – Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

Они меня очень впечатлили, хорошая смена растет у нас. Три очень интересные, самобытные пары, готовые навязывать конкуренцию на высоком уровне.

Про наших мастодонтов в танцах на льду не буду говорить, это два взрослых дуэта. Они всегда выступают здорово», – сказал Траньков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoАлександр Галлямов
logoВасилиса Кагановская
logoИрина Хавронина
logoДевид Нарижный
logoМаксим Траньков
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
logoМаксим Некрасов
пары
logoчемпионат России
logoАнастасия Мишина
logoсборная России
танцы на льду
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