Варвара Жданова: «У меня всегда была любимая спортсменка Аня Щербакова. Очень болела за нее на Олимпиаде»
Жданова выступает в танцах на льду с Тимуром Бабаевым-Смирновым.
– Есть ли у вас среди наших фигуристов фавориты или любимые спортсмены?
Жданова: У меня всегда была любимая спортсменка Аня Щербакова. Когда она соревновалась, на Олимпиаде выступала, я очень за нее болела. И очень радовалась, когда она выиграла.
– В прошлом сезоне Анна, кстати, комментировала разные российские соревнования. А вам бы не хотелось, чтобы она когда-нибудь прокомментировала ваш прокат?
Жданова: Почему бы и нет?
Бабаев-Смирнов: Мы – только за!
– Тимур, а у вас есть любимый спортсмен?
Бабаев-Смирнов: Из наших спортсменов, наверное, прямо какого-то любимого нет. У меня всегда был кумиром Юдзуру Ханю.
Жданова: Мне тоже он нравился. Если брать из зарубежных, то он.
Бабаев-Смирнов: Я прям в восторге был от его программ. А сейчас в одиночном кого-то выделить не могу. Все хорошие, но вот чтобы запал в душу – нет.
– Зарубежные соревнования вообще смотрите?
Бабаев-Смирнов: Да, конечно.
Жданова: Конечно. Потому что все-таки надеемся, что в скором времени откроется дорога на международный старт. И поэтому, конечно, смотрим всегда.
Бабаев-Смирнов: Да. Интересно, что люди там придумывают.
Жданова: Вживую мы не можем увидеть, поэтому только через телефон, через интернет посмотреть какие-то интересные задумки, может быть, что-то подчеркнуть для себя.
– Какие-то можете, например, дуэты танцевальные выделить?
Бабаев-Смирнов: Мне очень интересно посмотреть на возвращение брата и сестры Шибутани. Последний раз их видел на Олимпиаде, и мне очень интересно посмотреть, с чем они вернутся сейчас. Я вот прям жду первое их соревнование, чтобы увидеть, что там интересного будет.