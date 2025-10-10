6

Варвара Жданова: «У меня всегда была любимая спортсменка Аня Щербакова. Очень болела за нее на Олимпиаде»

Фигуристка Варвара Жданова назвала Анну Щербакову любимой спортсменкой.

Жданова выступает в танцах на льду с Тимуром Бабаевым-Смирновым.

– Есть ли у вас среди наших фигуристов фавориты или любимые спортсмены?

Жданова: У меня всегда была любимая спортсменка Аня Щербакова. Когда она соревновалась, на Олимпиаде выступала, я очень за нее болела. И очень радовалась, когда она выиграла.

– В прошлом сезоне Анна, кстати, комментировала разные российские соревнования. А вам бы не хотелось, чтобы она когда-нибудь прокомментировала ваш прокат?

Жданова: Почему бы и нет?

Бабаев-Смирнов: Мы – только за!

– Тимур, а у вас есть любимый спортсмен?

Бабаев-Смирнов: Из наших спортсменов, наверное, прямо какого-то любимого нет. У меня всегда был кумиром Юдзуру Ханю.

Жданова: Мне тоже он нравился. Если брать из зарубежных, то он.

Бабаев-Смирнов: Я прям в восторге был от его программ. А сейчас в одиночном кого-то выделить не могу. Все хорошие, но вот чтобы запал в душу – нет.

– Зарубежные соревнования вообще смотрите?

Бабаев-Смирнов: Да, конечно.

Жданова: Конечно. Потому что все-таки надеемся, что в скором времени откроется дорога на международный старт. И поэтому, конечно, смотрим всегда.

Бабаев-Смирнов: Да. Интересно, что люди там придумывают.

Жданова: Вживую мы не можем увидеть, поэтому только через телефон, через интернет посмотреть какие-то интересные задумки, может быть, что-то подчеркнуть для себя.

– Какие-то можете, например, дуэты танцевальные выделить?

Бабаев-Смирнов: Мне очень интересно посмотреть на возвращение брата и сестры Шибутани. Последний раз их видел на Олимпиаде, и мне очень интересно посмотреть, с чем они вернутся сейчас. Я вот прям жду первое их соревнование, чтобы увидеть, что там интересного будет.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
