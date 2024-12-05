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Команды фигурной «Лиги чемпионов» сделали видеопрезентации в рамках первого челленджа

Команды фигурной «Лиги чемпионов» сделали видеопрезентации в рамках челленджа.

«ЛЧ» – виртуальный турнир, в котором фигуристы из шести команд набирают очки за участие в соревнованиях и различных вызовах на протяжении всего сезона. Общий призовой фонд составляет 20 млн рублей.

Согласно условиям первого челленджа, капитаны должны сделать видеопрезентацию и максимально ярко рассказать о своей команде, приводя аргументы для ее поддержки. Оценивать «визитки» будут болельщики (50% от оценки), а также жюри – Алина Загитова и Анна Щербакова.

Таким образом, «Алтайские аргали» и капитан Макар Игнатов представили ролик по мотивам программы «В мире животных». Также подобную идею реализовали «Амурские тигры» и Евгений Семененко.

«Дальневосточные леопарды» разыграли сюжет, в котором Роман Савосин собирает состав фигуристов. «Забайкальские манулы» и Дмитрий Алиев презентовали команду в стиле новостного выпуска Первого канала.

«Байкальские нерпы» и Марк Кондратюк показали видео на тему из американского ситкома «Друзья», а «Тихоокеанские сивучи» и Александр Галлямов представили сюжет о подготовке к соревнованиям.

Голосование за лучшую презентацию проходит в телеграм-канале турнира.

Составы команд фигурной «Лиги чемпионов»: Петросян, Мишина и Галлямов – за «Сивучей», Семененко – за «Тигров», Степанова и Букин – за «Нерп»

Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Петросян лидирует, команда Дикиджи – 2-я, команда Степановой и Букина – 3-я

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Лиги чемпионов по фигурному катанию
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