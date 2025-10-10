Trialeti Trophy. Хазе и Володин, Акопова и Рахманин, Метелкина и Берулава, Кам и О’Ши покажут короткие программы
Спортивные пары выйдут на лед 10 октября.
Trialeti Trophy
Тбилиси, Грузия
Пары, короткая программа
Начало – 19:15 по московскому времени.
Первая разминка
1. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
3. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
4. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)
Вторая разминка
5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)
6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
7. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
8. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения)
Третья разминка
9. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)
10. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
11. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
12. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
