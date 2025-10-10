0

Trialeti Trophy. Хазе и Володин, Акопова и Рахманин, Метелкина и Берулава, Кам и О’Ши покажут короткие программы

Хазе и Володин покажут короткую программу на турнире Trialeti Trophy в Тбилиси.

Спортивные пары выйдут на лед 10 октября. 

ISU Challenger

Trialeti Trophy

Тбилиси, Грузия

Пары, короткая программа

Начало – 19:15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

2. Анастасия МетелкинаЛука Берулава (Грузия)

3. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

4. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)

Вторая разминка

5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)

6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

7. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

8. Карина АкоповаНикита Рахманин (Армения)

Третья разминка

9. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)

10. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

11. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

12. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
