Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис, Подгайная и Коваль, Сольдати и Тальябу покажут ритм-танцы
3 октября дуэты представят ритм-танцы на юниорском Гран-при в Гданьске.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Танцы на льду
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU.
Первая разминка
1. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)
4. София Фэйдж – Уайлс Миддлкофф (США)
Вторая разминка
5. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия)
7. Матильде Петракки – Пьетро Рота (Италия)
Третья разминка
10. Грейс Фишер – Люк Фишер (США)
11. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада)
Четвертая разминка
13. Лу Кош – Люка Шатанью (Франция)
14. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия)
17. Сераина Чарнер – Лаурин Видеркер (Швейцария)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости