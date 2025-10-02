0

Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис, Подгайная и Коваль, Сольдати и Тальябу покажут ритм-танцы

3 октября дуэты представят ритм-танцы на юниорском Гран-при в Гданьске.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Танцы на льду

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU.

Первая разминка

1. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)

4. София Фэйдж – Уайлс Миддлкофф (США)

Вторая разминка

5. Диана Шнайдер – Яхим Новак (Чехия)

7. Матильде Петракки – Пьетро Рота (Италия)

Третья разминка

10. Грейс Фишер – Люк Фишер (США)

11. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада)

Четвертая разминка

13. Лу Кош – Люка Шатанью (Франция)

14. Арианна Сольдати – Николас Тальябу (Италия)

17. Сераина Чарнер – Лаурин Видеркер (Швейцария)

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoГран-при среди юниоров
результаты
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Ленгелова, Каназава, Ким Ю Чжэ, Дибберн, фон Фельтен выйдут на лед с произвольными программами
132 минуты назад
Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, Несет и Маркелов, Фаббри и Айер выступят с ритм-танцами
37 минут назад
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров лидирует после короткой программы, Эгадзе – 2-й, Браун – 3-й
126сегодня, 16:09
Плющенко показал, как Костылева прыгает тройной аксель: «Не верьте чатам и тем, кто в них по ночам пишет «Сказки Венского леса»
61сегодня, 15:29Видео
Каори Сакамото: «Очевидно, что Петросян на Олимпиаде будет прыгать четверные, так что я буду готова»
115сегодня, 15:19
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: контрольные прокаты-2025 – кто понравился, а кто вообще не зашел?
9сегодня, 14:30
Татьяна Тарасова посетила Мемориал Дениса Тена
15сегодня, 14:11Фото
Иоланда Чен: «Валиева умеет многое делать. Ей надо ментально вернуть веру в себя, уверенность и вес»
14сегодня, 13:49
Александра Трусова восстановила двойной аксель
77сегодня, 09:53Видео
На шоу в КНДР выступят Яметова, Карартынян, Солодников, Москалева и Родзянов, Шепталина и Пекин
10сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Нишино выиграл короткую программу, Чхве Ха Бин – 2-й, Эбихара – 3-й
228 минут назад
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут произвольные программы
30 минут назад
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли, Скизас, Джозефин Ли, А Сон Ен, Чжу И представят произвольные программы
1551 минуту назад
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
1вчера, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55