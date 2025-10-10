Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
Шоу Евгении Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло на VK Video.
Выступление прошло 13 сентября на ЦСКА Арене.
В шоу приняли участие Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Александра Степанова – Иван Букин и другие.
Это второе шоу двукратной чемпионки мира – в прошлом году Медведева дебютировала в качестве продюсера, поставив шоу в честь своего 25-летия.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: VK Video
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости