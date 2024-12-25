Чайковская о парах на чемпионате России: «Не увидела роскошного катания от Бойковой и Козловского. Было какое-то разрушение внутри программы»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на чемпионате России в Омске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – бронзу.
«Меня немножко расстроило парное катание. Кроме Галлямова и Мишиной. Я не увидела роскошного катания от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. А ведь на них всегда было приятно смотреть, они буквально зазывали за собой. А тут какое-то было разрушение внутри программы, сбои непонятные. На таком уровне это не должно происходить, и это немного настораживает.
То же самое и с третьей парой – Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука. Но они получили глупейшую травму [на этапе Гран-при России] в Казани, это было прямо на моих глазах. И пропал весь сезон.
Еще раз: главная задача – подготовить спортсмена к определенному старту. Поэтому и молодым тренерам, и тем, кто занят с ведущей сборной, это надо понимать и уметь делать. Иначе мы вернемся на международную арену и никак не сможем понять, к какому старту нам готовить их и как.
Мой тренерский опыт не помог всем тренерам эту задачу понять, чтобы они смогли подготовить своих фигуристов к определенному моменту. В данном случае к главному. Понятно, весь сезон нельзя быть в форме, но это был действительно главный старт», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.
Перейдя к Тутберидзе, Бойкова и Козловский оставили себя без Олимпиады
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