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Чайковская о парах на чемпионате России: «Не увидела роскошного катания от Бойковой и Козловского. Было какое-то разрушение внутри программы»

Елена Чайковская заявила, что ее расстроило парное катание на чемпионате России.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на чемпионате России в Омске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – бронзу.

«Меня немножко расстроило парное катание. Кроме Галлямова и Мишиной. Я не увидела роскошного катания от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. А ведь на них всегда было приятно смотреть, они буквально зазывали за собой. А тут какое-то было разрушение внутри программы, сбои непонятные. На таком уровне это не должно происходить, и это немного настораживает.

То же самое и с третьей парой – Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука. Но они получили глупейшую травму [на этапе Гран-при России] в Казани, это было прямо на моих глазах. И пропал весь сезон. 

Еще раз: главная задача – подготовить спортсмена к определенному старту. Поэтому и молодым тренерам, и тем, кто занят с ведущей сборной, это надо понимать и уметь делать. Иначе мы вернемся на международную арену и никак не сможем понять, к какому старту нам готовить их и как.

Мой тренерский опыт не помог всем тренерам эту задачу понять, чтобы они смогли подготовить своих фигуристов к определенному моменту. В данном случае к главному. Понятно, весь сезон нельзя быть в форме, но это был действительно главный старт», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.

Перейдя к Тутберидзе, Бойкова и Козловский оставили себя без Олимпиады

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
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logoАлександра Бойкова
logoЕлена Чайковская
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logoИлья Княжук
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