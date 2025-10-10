Марк Кондратюк: «Сегодня было лучше, чем на контрольных прокатах. Федоров откатал чище и заслуженно выиграл»
Марк Кондратюк считает, что Григорий Федоров заслуженно выиграл чемпионат Москвы.
Кондратюк занял второе место.
«Сегодня было лучше, чем на контрольных прокатах. Доработали технические моменты. Буду работать дальше.
Можно сказать, Гриша – мой лучший друг. Мне не нравится формулировка «на льду мы соперники». Он вышел сегодня, откатал чище и заслуженно выиграл, с чем я его и поздравил», – сказал Кондратюк.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
