Анастасия Мишина о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Выводы делать пока рано, поскольку детали еще неизвестны»
Анастасия Мишина высказалась о допуске россиян к отбору на Олимпийские игры.
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
В каждом виде фигурного катания будет представлено по одному участнику.
«Конечно, про эту новость мы знали. Приятно, что лед тронулся, что-то начало меняться. Но какие-то выводы делать из этого пока, может быть, рано, поскольку детали еще неизвестны», — сказала Мишина.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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