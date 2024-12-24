Анастасия Мишина о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Выводы делать пока рано, поскольку детали еще неизвестны»

Анастасия Мишина высказалась о допуске россиян к отбору на Олимпийские игры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

В каждом виде фигурного катания будет представлено по одному участнику.

«Конечно, про эту новость мы знали. Приятно, что лед тронулся, что-то начало меняться. Но какие-то выводы делать из этого пока, может быть, рано, поскольку детали еще неизвестны», — сказала Мишина.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

И как теперь выбирать фигуристов на Олимпиаду?