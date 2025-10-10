  • Спортс
  • Метелкина о короткой программе под «Болеро»: «У Валиевой была более плавная хореография, а нам Плишкин сделал акцент на ломаных линиях»
1

Метелкина и Берулава рассказали о невероятных ощущениях от выступления в Грузии.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава лидируют после короткой программы у пар на Trialeti Trophy в Тбилиси. Слова грузинских фигуристов передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

«Я ни к одному турниру в жизни так не готовился, как к этому. Я и худел, и в тренажерном зале безвылазно сидел – реально, будто к свадьбе, ей богу.

Я знаю, что не имею права упасть тут в грязь лицом. Я всю жизнь мечтал, что у нас в Грузии будет серьезный турнир – у меня просто нет права на ошибку.

Невероятно крутые ощущения от сегодняшнего проката – адреналин зашкаливал, а для нас с Настей это лучшее топливо. Нам это не мешает, наоборот, подхлестывает. А тут еще такая поддержка трибун – мы сегодня будто летели», – сказал Берулава.

«Я утром немного нервничала, потому что я суперответственный человек – и я прекрасно понимала, что на домашнем турнире надо выступить хорошо. Но приехала на каток, увидела, как тепло тут всех поддерживают и расслабилась. Ко мне сюда приехали мама, папа, много родственников – такое впервые, им сюда удобно добираться. И это ни с чем несравнимое ощущение.

«Болеро» для короткой выбрал Лука, он много лет мечтал кататься под эту музыку. Он считает, что это очень мощная, агрессивная музыка, в ней есть страсть. Да, болеро часто берут, но мы постарались сделать свою версию. Например, у Камилы Валиевой была более плавная хореография, а нам Сергей Плишкин сделал акцент на ломаных линиях», – добавила Метелкина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
сборная Грузии
Лука Берулава
Сергей Плишкин
пары
Анастасия Метелкина
Trialeti Trophy
logoКамила Валиева
