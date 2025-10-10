Савосин о произвольной программе под Queen: «Хотел, чтобы это напоминало легендарный концерт на «Уэмбли»

Фигурист Роман Савосин рассказал о своей произвольной программе под песни Queen.

Савосин стал третьим на чемпионате Москвы.

– Очень доволен, откатал хорошо. Достойный прокат для данного периода времени. Есть, над чем работать: двойной тулуп в конце должен был быть тройным. С вращением на все получилось – вторая половина мне дается немного тяжеловато.

– Какой у тебя план по соревнованиям?

– В Магнитогорск еду точно. Также в планах Москва.

– В программе под Queen ты выступаешь без песни We Are The Champions...

– Подумал, это будет перебор, ха-ха! Нельзя было не вставить «Богемскую рапсодию». Песня Radio Ga Ga мне в принципе нравится сама по себе, я такое слушаю. We Will Rock You отлично подходит под финальную дорожку. Я хотел, чтобы это напоминало его легендарный концерт в Лондоне на «Уэмбли».

– У тебя в программе есть известный момент с того самого концерта, где Фредди перекрикивается со зрителями. Ты готов, что болельщики фигурного катания на арене будут кричать тебе в ответ?

– В этом и идея! Хочу, чтобы зрители кричали. Будет круто, если они подхватят. Обязательно делайте это! Обсуждали этот момент с постановщиком Егором Мурашовым – вырезали специально этот фрагментом с концерта.

– Ты давно хотел такую программу?

– Да, давно. Думал, что мне обязательно нужна такая постановка – специально отрастил усы, это заняло около месяца. Друзья говорят, что я похож на Фредди Меркьюри. Но тренеры раньше были не очень за, а в этом сезоне я решил взять на себя ответственность.

– Не обидно, что не попал на контрольные прокаты?

– Конечно, обидно. Было бы классно презентовать программу именно там, при большой публике. Ну все и так сложилось хорошо, – сказал Савосин.