  • Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
2

Софья Самоделкина рассказала, как работала над прыжками с Рафаэлем Арутюняном.

– Знаю, что на первых сборах в Калифорнии вы изо всех сил старались понравиться Арутюняну, заинтересовать его. Ощущение, что на каждой тренировке нужно прыгать выше головы, прошло или по-прежнему сидит в сознании?

– Оно никуда не делось и, думаю, не пройдет еще долго. Реально хочется на каждой тренировке быть лучше, лучше, лучше, лучше – и в прыжках, и в скольжении. Понятно, что не все и не сразу получается, но я очень стараюсь.

– Знаю, что вы поменяли технику захода на прыжки. Как быстро удалось довести новые навыки до автоматизма и удалось ли вообще? Или каждый раз приходится тщательно контролировать все движения?

– Поначалу сложно было, правда. Мы начали эту работу еще в прошлом году, но занимались техникой не слишком активно, поскольку в разгар сезона было бы неправильно менять сразу все.

А вот в межсезонье уже целенаправленно сосредоточились на прыжках – первым делом приступили к лутцу. Сколько я слез на нем пролила... Меня во все стороны шарашило: то вправо, то влево улетала. Но прыжок мы все-таки переучили. Иногда какие-то прежние ошибки выскакивают, но это случается все реже и реже.

– Бросается в глаза, что прыгать вы стали стабильнее.

– Не только. Появилось удивительное ощущение. Знаете, как бывает, когда ты долго бегал с отягощениями, а потом разом все их снял. Я, например, никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково, с одинаковым ощущением выезда. Не знала, что так вообще можно. Более того, была уверена, что в нашем виде спорта нужно просто приспособиться к тому, что всякий раз прыжок получается по-разному.

Дело не в том, что у меня была какая-то плохая техника, – скорее наоборот, для меня она была вполне хороша. Просто Рафаэль Владимирович выстраивает заход на прыжок не по принципу, как удобнее спортсмену, а предельно рационально в плане биомеханики.

Первое время это было нелегко и понять, и принять. Внутренне иногда отчаивалась: ну как может тело работать в одну сторону, а ноги в другую? А потом все вдруг стало получаться. Не всегда идеально, но мы в процессе, – сказала казахстанская фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
