0

Григорий Федоров: «Сразу после соревнований еду на пару. Поступил на «Психологию личности» в РГГУ, учусь на вечернем»

Федоров рассказал, что после победы на чемпионате Москвы поедет на учебу.

– Выступлением доволен, но есть, над чем работать и что улучшать, как и всегда. Сразу после соревнований еду на пару. Поступил в РГГУ, сейчас на первом курсе, «Психология личности». Учусь на вечернем.

– После объявления оценок первым тебя поздравил Марк Кондратюк.

– Марк – мой лучший друг. Практически каждый день видимся на катке, а вне катка редко получается как-то проводить время, так как у каждого свои дела.

– Ты вышел на награждение в шапке РУСАДА. Почему?

– Вчера проходила викторина РУСАДА на арене, все желающие участвовали и выигрывали призы. Я выиграл эту шапку, Марк – очки, и эти предметы по воле случая стали частью турнира. Перед награждением решили, что выйдем в них.

– Как тебе «Навка Арена»?

– Не сразу привык, так как почти всю жизнь катался в ЦСКА, но быстро нашел свои плюсы, здесь гораздо лучше условия для подготовки к соревнованиям, удобные раздевалки, два катка. Выступать здесь было легче, меньше волнения, как будто выходишь катать прокат на тренировке. Тренеры, люди которые работают на арене, дети, все поддерживали, это чувствовалось, и была очень приятная и дружелюбная атмосфера, – сказал Григорий Федоров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
мужское катание
Григорий Федоров
logoМарк Кондратюк
Чемпионат Москвы
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Кондратюк: «Сегодня было лучше, чем на контрольных прокатах. Федоров откатал чище и заслуженно выиграл»
646 минут назад
Чемпионат Москвы. Федоров победил, Кондратюк – 2-й, Савосин – 3-й, Самсонов – 5-й
259сегодня, 14:31
Чемпионат Москвы. Федоров выиграл короткую программу, Кондратюк – 2-й, Ковалев – 3-й, Самсонов – 6-й
192вчера, 14:08
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Шифрина – 3-я, Титова – 24-я
366 минут назад
Метелкина о короткой программе под «Болеро»: «У Валиевой была более плавная хореография, а нам Плишкин сделал акцент на ломаных линиях»
114 минут назад
Савосин о произвольной программе под Queen: «Хотел, чтобы это напоминало легендарный концерт на «Уэмбли»
127 минут назад
Марк Кондратюк: «Сегодня было лучше, чем на контрольных прокатах. Федоров откатал чище и заслуженно выиграл»
646 минут назад
Trialeti Trophy. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Чан и Хоу – 3-и
50сегодня, 16:30
Варвара Жданова: «У меня всегда была любимая спортсменка Аня Щербакова. Очень болела за нее на Олимпиаде»
6сегодня, 16:23
Жданова о ритм-танце: «Смотрели выступления Леонтьева, чтобы брать оттуда интересные движения и соответствовать ему»
2сегодня, 16:12
Мишина о восстановлении Семененко после травмы: «Тройные уже все есть. Форму он держал, тут лишь бы нога не болела»
5сегодня, 15:35
Мария Захарова: «Процент выполнения четверного тулупа на тренировках – 90. На стартах немного сковываюсь»
15сегодня, 14:59
Чемпионат Москвы. Федоров победил, Кондратюк – 2-й, Савосин – 3-й, Самсонов – 5-й
259сегодня, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
5сегодня, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
сегодня, 15:30Live
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
1сегодня, 15:00
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
сегодня, 12:05
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
5вчера, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
вчера, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
5вчера, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
3вчера, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45