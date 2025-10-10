Григорий Федоров: «Сразу после соревнований еду на пару. Поступил на «Психологию личности» в РГГУ, учусь на вечернем»

Федоров рассказал, что после победы на чемпионате Москвы поедет на учебу.

– Выступлением доволен, но есть, над чем работать и что улучшать, как и всегда. Сразу после соревнований еду на пару. Поступил в РГГУ, сейчас на первом курсе, «Психология личности». Учусь на вечернем.

– После объявления оценок первым тебя поздравил Марк Кондратюк.

– Марк – мой лучший друг. Практически каждый день видимся на катке, а вне катка редко получается как-то проводить время, так как у каждого свои дела.

– Ты вышел на награждение в шапке РУСАДА. Почему?

– Вчера проходила викторина РУСАДА на арене, все желающие участвовали и выигрывали призы. Я выиграл эту шапку, Марк – очки, и эти предметы по воле случая стали частью турнира. Перед награждением решили, что выйдем в них.

– Как тебе «Навка Арена»?

– Не сразу привык, так как почти всю жизнь катался в ЦСКА, но быстро нашел свои плюсы, здесь гораздо лучше условия для подготовки к соревнованиям, удобные раздевалки, два катка. Выступать здесь было легче, меньше волнения, как будто выходишь катать прокат на тренировке. Тренеры, люди которые работают на арене, дети, все поддерживали, это чувствовалось, и была очень приятная и дружелюбная атмосфера, – сказал Григорий Федоров.