В финал Гран-при среди юниорок отобрались четыре японки и две кореянки

В юниорский финал Гран-при отобрались только японки и кореянки.

Финалистками стали Мао Шимада, Маюко Ока, Мэи Окада, Сумика Каназава (все – Япония), Ким Ю Чжэ и Ким Ю Сон (обе – Южная Корея).

Запасные – Хана Бат (Австралия), Юн Со Чжин (Южная Корея) и Софи Джолин фон Фельтен (США).

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет с 4 по 7 декабря в японской Нагое.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
