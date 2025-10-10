В финал Гран-при среди юниорок отобрались четыре японки и две кореянки
В юниорский финал Гран-при отобрались только японки и кореянки.
Финалистками стали Мао Шимада, Маюко Ока, Мэи Окада, Сумика Каназава (все – Япония), Ким Ю Чжэ и Ким Ю Сон (обе – Южная Корея).
Запасные – Хана Бат (Австралия), Юн Со Чжин (Южная Корея) и Софи Джолин фон Фельтен (США).
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет с 4 по 7 декабря в японской Нагое.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости