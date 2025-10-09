2

Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»

Татьяна Тарасова не считает предателями спортсменов, сменивших гражданство.

«Допустимо ли называть предателями спортсменов, которые поменяли спортивное гражданство? Не считаю их предателями. Сотни людей в мире меняют гражданство и выступают за разные страны, и мы в том числе.

Если люди меняют спортивное гражданство, чтобы выступать за другую страну, то что такого? Обидно, но понять-то можно. Во всем мире меняют. Почему-то, что для других нормально, для нас всегда невозможно?

Я никогда не слышала, чтобы таких спортсменов называли предателями. Надо помнить Протопоповых, которые покинули нашу страну и работали зарубежом. А похоронили их в Санкт-Петербурге. Никто их никак не называл. Выдающиеся русские спортсмены, где бы они не были и какую страну не представляли бы – все равно останутся выдающимися русскими спортсменами», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
