Загитова о роли Одиллии в шоу Навки «Лебединое озеро»: «Мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный»

Алина Загитова рассказала, почему согласилась сыграть Одиллию в шоу Навки.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию исполнит роль Одиллии в новогоднем шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Премьера состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

«Я согласилась, потому что мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный. Советую любителям фигурного катания прийти на шоу. Оно привлекает красочностью, яркостью программы», – сказала Загитова.

Также она рассказала, где планирует встретить Новый год.

«Новый год – это семейный праздник. Поэтому надеюсь, что все-таки мне удастся приехать в Москву. Очень хочу встретить 2025 год с семьей, с родными и близкими. Уже больше четырех лет я начинаю 31 декабря с выступлений для зрителей. Да, такая традиция – радовать их. И этот год не исключение», – добавила фигуристка.