Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

В ряду фигурных просителей грантов от Президентского фонда культурных инициатив мощное пополнение – индивидуальный предприниматель Загитова Алина Ильназовна успела подать заявку в последний день их приема (10 сентября).

Алина хочет 74,798 млн рублей на создание ледового шоу «Алые паруса» – заявка проходит по тематическому направлению «Великое русское слово. Литературные, театральные и иные проекты, основывающиеся на русской литературе и драматургии».

Кстати, провести его Загитова планирует уже не в Татарстане, который организовал ей предыдущее шоу «Хранители времени», а почему-то в Санкт-Петербурге.

Еще одна интересная деталь: Загитова вообще не планирует вкладывать в шоу свои деньги. Только грант – и это как минимум необычно, если не сказать резче.

Короткое пояснение – почему.

Тренд в фигурных грантах давно задают Евгений Плющенко (с Яной Рудковской) , Татьяна Навка и Илья Авербух , но в их последних заявках размер гранта составлял не больше 15-20% от общей суммы расходов на реализацию проекта. Остальные деньги (так называемое софинансирование) они гарантировали найти самостоятельно.

Загитова вычеркнула этот сложный пункт, рассчитывая обойтись только грантом – в разделе софинансирования у нее прописаны уверенные нули. И это, вероятно, уникальный случай в почти трехлетней истории раздачи культурных грантов.

То есть буквально: дайте все деньги на шоу.

Загитова зарегистрировала ИП в декабре 2021-го.

Основным видом деятельности она указала деятельность рекламных агентств, а среди дополнительных предельно широкий спектр – от розничной торговли (в том числе табачными изделиями в неспециализированных магазинах) до научной и технической деятельности.

Что мы знаем о шоу Загитовой «Алые паруса»?

Пока только то, что фигуристка указала в обосновании заявки – о планах они еще никому не рассказывала.

Читаем – дальше только цитаты из заявки (орфография и пунктуация, разумеется, сохранены):

«Алые паруса» – известны нам как романтичный символ надежды и мечты. «Алые паруса» А. Грина – это вечная история о том, что мечты сбываются, если в них верить. В наше время, когда мир меняется так быстро, а жизнь становится все более динамичной, важно напоминать себе и молодому поколению о важности мечты и упорства в ее достижении . Ледовое шоу позволит оживить эту идею на сцене, создавая яркие и запоминающиеся образы, которые будут вдохновлять зрителей.

«Алые паруса» – это произведение, которое стало частью русской культуры, воплощая в себе идеи о любви, преданности и красоты души. Переосмысление этой литературной истории в ледовое шоу – это не только возможность познакомиться с классикой в новом формате, но и способ сохранить и передать ее ценности следующим поколениям.

Проект «Ледовое шоу «Алые паруса» – это уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания. Он позволит развить новые форматы представлений, сочетая в себе традиции и современность, и привлечь внимание широкой публики как к русской классической литературе, так и к современному искусству шоу.

Ледовое шоу может стать не только развлекательным мероприятием, но и инструментом для образования и воспитания. Зрители смогут узнать больше о творчестве Александра Грина, о его героях и их ценностях.

Одно благотворительное шоу позволит жителям России из регионов Курской и Белгородской областей а также семьям-участникам СВО ознакомиться с «Алыми парусами» в формате ледового шоу, что сделает культуру более доступной для тех, кто находится в зоне конфликта.

Проект ледовое шоу «Алые паруса» – фестиваль культуры и искусства, который позволит новому поколению познакомиться с классикой русской литературы в современном формате, вдохновиться вечными ценностями, и поддержать молодые таланты.

В 2025 году мы отмечаем 145-летний юбилей Александра Грина, талантливого писателя, чье творчество продолжает вдохновлять нас и сегодня. Ледовое шоу «Алые паруса» станет ярким и необычным подарком мастеру слова от нескольких поколений, подчеркивая актуальность его произведений и неугасаемую веру в лучшее будущее. «Алые паруса» – это произведение, которое вдохновляет нас не только на любовь и мечты, но и на веру в себя и в свои силы, на стремление к лучшему и на возможность создать свою собственную сказку».

Семьи-участники СВО и ледовое шоу, которое станет подарком Александру Грину на 145-летие – неужели обоснование писала лично Загитова?

Цели и задачи шоу – лаконично и убедительно, но не хватает примеров

Главной целью проекта Загитова называет «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся «Ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».

Задачи тоже достойные:

1. Приобщить семьи с детьми к великим русским произведениям и русскому литературному языку на примере постановки «Ледового шоу «Алые Паруса», созданной по мотивам повести-феерии А.Грина

2. Создать уникальный культурный продукт, который станет символом «Алых парусов» для нового поколения

3. Повысить интерес к русской культуре, литературе и русскому языку в том числе на примере молодых и успешных амбасадоров в лице Алины Загитовой.

В описании актуальной и общественной значимости проекта букв и ошибок еще больше, поэтому тезисно в кратком изложении:

● Загитова считает, что в современном мире дети все меньше интересуются классической литературой – это правда, примеры перед глазами. По ее мнению, сменился формат контента, книги часто не успевают адаптироваться к новым требованиям молодого поколения, а преподавание классики в школе оказывается скучным и не заинтересовывает детей.

● В результате многое из нашего культурного наследия остается неизвестным и не находит отклика у молодого поколения. Этот факт Алина подтверждает опросом ВЦИОМа, согласно которому дети от 7 до 15 лет все чаще поверхностно читают любые доступные «тексты в интернете», а чтение книг «становится все более сложным занятием для многих из них», и другими статистическими выводами о том, что современные дети стали меньше читать.

Наверное, здесь стоило бы привести и пару ярких примеров из опыта «молодых и успешных амбасадоров», но статистика действительно показательная.

● Зато Загитова приводит цитату из интервью президента Владимира Путина, в котором он признавался, что «с удовольствием читает книги, когда позволяет график, но не всегда получается уделить этому столько времени, сколько хочется», и отмечал, что влияние литературы на формирование человека является одним из основных, а советская система образования имела свои преимущества в этой связи.

● Актуальность ледового проекта «Алые паруса» Загитова объясняет новым и запоминающимся способом познакомиться с классической литературой, а высокую общественную значимость – доступностью классики для молодого поколения и новым взглядом на произведение, который делает его более понятным и интересным для современных детей.

Кроме того, это шоу воспитает в детях любовь к красоте и искусству и посодействует формированию интереса к русской культуре и литературе.

● Финальный аргумент, почему Алина обратилась к формату ледового шоу: этот проект «предоставляет возможность задействовать в качестве своих амбассадоров талантливых и популярных инфлюенсеров, уже достигших определенных высот, что позволит привлечь внимание молодого поколения к классической литературе и сделает ее трендом».

Пожалуй, все так – ни с одним пунктом не поспоришь.

Победителей объявят ближе к новому году – до 20 декабря. Минус для Алины, пожалуй, только один – финальное решение будет приниматься экспертным советом, а не голосованием в интернете .

Но шансы все равно есть – ведь один раз с бюджетными деньгами уже получилось.

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Максим Богодвид, Григорий Сысоев