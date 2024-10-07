Как устроен фонд, у которого фигурка просит деньги на шоу? Заявка Загитовой идет на рекорд
Гранты от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) – тема, которая густо окутала нашу фигурку.
Так вышло, что ледовые шоу – главный заработок для фигуристов: бывших, действующих, катающихся и организующих.
Когда-то продюсеры шоу убеждали всех в прибыльности своего бизнеса, но недавно пришло принятие: это социальное направление, которое без государственной поддержки убыточно.
Поэтому погоня за бюджетными деньгами активизируется.
К их прежним соискателям Татьяне Навке, Евгению Плющенко и Илье Авербуху присоединилась Алина Загитова, которая тоже хочет ставить спектакли на коньках с поддержкой государства. Все они ждут помощи от ПФКИ, который четвертый год распределяет госденьги на фигурные постановки (и не только).
Разберемся, как все работает.
● Президентский фонд культурных инициатив возник в мае 2021-го по указу президента России с целью «обеспечения всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых некоммерческими и коммерческими организациями, а также индивидуальными предпринимателями».
Позже вышло дополнительное указание: «Обеспечить поддержку в целях популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, противодействия феномену «отмены культуры», укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления, поддержки коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за патриотизм и преданность стране».
● Ежегодный бюджет фонда – около 10 млрд. Деньги, согласно документам, обеспечиваются субсидиями за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для Управления делами президента России.
За все время фонд распределил 31,1 млрд рублей на 8391 проект. За 12 конкурсов поступило 75 721 заявка – по статистике, удовлетворяется каждая девятая просьба.
● Процедура получения грантов сложная и многоступенчатая – в положении последнего конкурса на 18 страницах расписаны все требования к проектам и участникам.
Подать заявку может любая организация или индивидуальный предприниматель – достаточно выполнения нескольких обязательных условий: не иметь задолженностей по налогам и сборам, не быть иностранным юридическим лицом или агентом и не являться муниципальным казенным учреждением.
Жестких требований к документам тоже нет – оформить заявку можно в электронном виде прямо на сайте фонда.
Требования к заявке больше косметические: обоснование уникальности проекта и его соответствия тематическому направлению, актуальности и общественной значимости, ожидаемые количественные и качественные результаты, бюджет, команда.
● Заявки разбирают эксперты – и здесь тоже сложная схема. Существует экспертный совет под председательством композитора Игоря Матвиенко. Кроме него в пуле актер Сергей Безруков, писатель Сергей Лукьяненко, ведущий Эрнест Мацкявичус, внук скульптора Зураба Церетели Василий – всего на сайте указано три десятка фамилий.
Однако, по словам главы ПФКИ Романа Карманова, у фонда на данный момент около тысячи экспертов, не являющихся его сотрудниками – каждую заявку анализирует три независимых и незнакомых друг с другом эксперта, имена которых не знает даже сам Карманов.
● Два слова о критериях, которые оценивают эксперты, выбирая, какому из проектов отдать грант – их 10 (для заявок свыше 20 млн):
1) актуальная и общественная значимость, уникальность творческой концепции (коэффициент значимости – 2);
2) реалистичность бюджета, соответствие опыта и компетенций команды планируемой деятельности и ее масштабу (коэффициент значимости – 1,5);
3) логическая связность и реализуемость (коэффициент значимости – 1);
4) масштаб реализации, объем собственного вклада или привлекаемых ресурсов, значимость и успешность опыта заявителя по соответствующему направлению деятельности, партнерская поддержка (коэффициент значимости – 0,5);
5) соответствие творческой концепции тематическим направлениям (коэффициент значимости – 0).
● Теперь о фигурных шоу – они лишь малая часть в многообразии проектов, на которые просят деньги (среди конкурентов – концерты, образовательные инициативы, фестивали, форумы, кино и даже КВН), но очень затратная.
Фигурные гранты – высокобюджетные проекты (от 20 млн рублей), которые превосходят средние цифры. По статистике фонда, запросы свыше 20 млн рублей составляют около 3% от общего количества заявок на конкурс, а самые популярные категории – до 700 тысяч рублей и от 700 тысяч рублей до 7 млн рублей.
Пока рекорд в фигурке принадлежит Плющенко – именно он получил максимальный грант в 50 млн рублей. Превзойти его имеет все шансы Загитова с 75-миллионной заявкой на «Алые паруса».
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0
Совпадение или нет, но самые масштабные фигурные заявки прежде проваливались. 79 млн на второй сезон «Союза чемпионов» от Плющенко, тройная попытка Навки на 59-миллионную серию ледовых шоу по стране и «Анна Каренина» от Авербуха на 53 млн поддержки не получали.
Кстати, из рекордсменов-победителей предыдущих конкурсов в топе этно-опера «Князь Владимир» с участием Шамана (67,7 млн – забавно, что заявителем выступал «Продюсерский центр Игоря Матвиенко», который и возглавляет экспертный совет фонда), фестиваль классической музыки в Сочи (82 млн) и чемпионат творческих компетенций ArtMasters (128 млн).
● Первым возможность получать деньги на фигурные шоу нащупал Евгений Плющенко, оформив в 2022-м заявку на второй спецконкурс. Тогда его «Союз чемпионов» получил 50 млн рублей.
Следом сориентировался Авербух, забрав 27 млн на третьем конкурсе. Дольше всех не решалась Татьяна Навка – ее первая заявка случилась только в четвертом по счету конкурсе, а общая сумма полученных средств в разы меньше, чем у коллег.
Но есть в фигурном мире и грантовые неудачники. Например, Ирина Слуцкая дважды пыталась получить поддержку от имени своей спортивной школы (в 2023-м – на 37 млн, в 2024-м – на 35) но натыкалась на отказы.
● С годами на гранты стали обращать внимание и спортсмены из других видов.
1) Бывшая синхронистка Мария Киселева руководит театром на воде (да-да) и уже получила два гранта на спектакли общей суммой на 87 млн. Ее свежая заявка на создание спектакля «Люблю и верю» рассчитана на 53,6 млн рублей.
2) Пробует собрать деньги и хозяйка (похоже, уже бывшая) нашей художественной гимнастики Ирина Винер. Первая заявка на «культурно-спортивные патриотические благотворительные шоу» ее имени на 25 млн получила отказ, вторая – 18-миллионная на «патриотический фестиваль» в стадии рассмотрения.
3) Бывшая гимнастка Светлана Хоркина освоила 18 млн на театрализованное гимнастическое представление «Восхождение», а теперь ждет 25 млн на шоу «Дуэль» – эти чудесные мероприятия проходят в Красноярске.
Возможно, нашим чиновникам стоит подумать о создании еще одного фонда – спортивных инициатив.
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский, Максим Богодвид, Сергей Бобылев, Алексей Майшев
эксперты должны находить классные идеи, новаторские проекты и поддерживать их
а по факту это освоение бюджета - надо раздать все выделенное, чтобы были красивые отчеты и можно было в следующем году побольше попросить и себе естественно отщипнуть побольше
поэтому раздается всем - например проходимцам из фонда кино, которые обещают фильм про Яшина, а снимают мазню на дешевый декорациях про космический недофутбол, а теперь у нас еще есть вереница фигурокатателей, которые трехкопеечные постановки на уровне сельского ДК пытаются прихорошить умелыми фигуристами
копеечка всем идет, а бюджет? Да плевать, это же общее, а значит ничье
"... несу домой каждый гвоздь"