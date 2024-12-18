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Загитова о призе за шоу «Хранители времени»: «Всегда приятно, когда твою работу замечают и высоко оценивают»

Алина Загитова рассказала, что ей приятно получить награду за свое шоу.

Накануне олимпийской чемпионке по фигурному катанию вручили специальный приз конкурса «Татары года-2024» за шоу «Хранители времени», которое прошло в августе в Казани.

«Всегда приятно, когда твою работу замечают и высоко оценивают. Сегодня мне вручили награду за шоу «Хранители времени», как «Самое масштабное мероприятие Татарстана 2024 года»🎉», – написала Загитова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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