Алина Загитова получила специальный приз конкурса «Татары года-2024»

Загитова получила спецприз конкурса «Татары года» за шоу «Хранители времени».

Торжественная церемония награждения победителей рейтинга «Татары года-2024» прошла 17 декабря в Казанском Кремле.

Олимпийская чемпионка рассказала о своей будущей школе фигурного катания в Казани.

«Я буду там тренировать, консультировать и пытаться привлечь молодых тренеров к занятиям с молодежью», – приводит слова Алины Загитовой «Татар Информ».

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?