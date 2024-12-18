Алина Загитова получила специальный приз конкурса «Татары года-2024»
Загитова получила спецприз конкурса «Татары года» за шоу «Хранители времени».
Торжественная церемония награждения победителей рейтинга «Татары года-2024» прошла 17 декабря в Казанском Кремле.
Олимпийская чемпионка рассказала о своей будущей школе фигурного катания в Казани.
«Я буду там тренировать, консультировать и пытаться привлечь молодых тренеров к занятиям с молодежью», – приводит слова Алины Загитовой «Татар Информ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Татар Информ»
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