«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
Заданием было создать видео-презентацию команды. «Визитки» оценивали болельщики (50% от оценки), а также жюри – Алина Загитова и Анна Щербакова.
Итоги зрительского голосования
«Забайкальские манулы» — 6
«Байкальские нерпы» — 5
«Алтайские аргали» — 4
«Тихоокеанские сивучи» — 3
«Амурские тигры» — 2
«Дальневосточные леопарды» — 1
Выбор Алины Загитовой и Анны Щербаковой
«Забайкальские манулы» — 6
«Амурские тигры» — 5
«Байкальские нерпы» — 4
«Дальневосточные леопарды» — 3
«Алтайские аргали» — 2
«Тихоокеанские сивучи» — 1
Итоговая сумма баллов
«Забайкальские манулы» — 12
«Байкальские нерпы» — 9
«Амурские тигры» — 7
«Алтайские аргали» — 6
«Тихоокеанские сивучи» — 4
«Дальневосточные леопарды» — 4
Баллы в общий зачет Лиги
«Забайкальские манулы» — 24
«Байкальские нерпы» — 20
«Амурские тигры» — 16
«Алтайские аргали» — 12
«Тихоокеанские сивучи» — 8
«Дальневосточные леопарды» — 4
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию
Составы команд фигурной «Лиги чемпионов»: Петросян, Мишина и Галлямов – за «Сивучей», Семененко – за «Тигров», Степанова и Букин – за «Нерп»
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