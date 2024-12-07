«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я

Подведены итоги первого вызова капитанов фигурной «Лиги чемпионов».

Заданием было создать видео-презентацию команды. «Визитки» оценивали болельщики (50% от оценки), а также жюри – Алина Загитова и Анна Щербакова.

Итоги зрительского голосования

«Забайкальские манулы» — 6

«Байкальские нерпы» — 5

«Алтайские аргали» — 4

«Тихоокеанские сивучи» — 3

«Амурские тигры» — 2

«Дальневосточные леопарды» — 1

Выбор Алины Загитовой и Анны Щербаковой

«Забайкальские манулы» — 6

«Амурские тигры» — 5

«Байкальские нерпы» — 4

«Дальневосточные леопарды» — 3

«Алтайские аргали» — 2

«Тихоокеанские сивучи» — 1

Итоговая сумма баллов

«Забайкальские манулы» — 12

«Байкальские нерпы» — 9

«Амурские тигры» — 7

«Алтайские аргали» — 6

«Тихоокеанские сивучи» — 4

«Дальневосточные леопарды» — 4

Баллы в общий зачет Лиги

«Забайкальские манулы» — 24

«Байкальские нерпы» — 20

«Амурские тигры» — 16

«Алтайские аргали» — 12

«Тихоокеанские сивучи» — 8

«Дальневосточные леопарды» — 4

Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию

Составы команд фигурной «Лиги чемпионов»: Петросян, Мишина и Галлямов – за «Сивучей», Семененко – за «Тигров», Степанова и Букин – за «Нерп»