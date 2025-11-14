Гран-при США. Лью, Губанова, Йошида, Ватанабе, Хигучи, Ким Чхэ Ен, Хэ Ин Ли представят короткие программы

Лью, Губанова, Йошида покажут короткие программы на Гран-при США.

В ночь на 16 ноября женщины выступят с короткими программами на этапе Гран-при США.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап, Skate America

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 2:17 по московскому времени (16 ноября), прямая трансляция – в Okko.

Первая разминка

1. Джозефин Ли (США)

2. Старр Эндрюс (США)

3. Леа Серна (Франция)

4. Вакаба Хигучи (Япония)

5. Екатерина Куракова (Польша)

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Ринка Ватанабе (Япония)

8. Лара Наки Гутманн (Италия)

9. Хана Йошида (Япония)

10. Алиса Лью (США)

11. Анастасия Губанова (Грузия)

12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

