  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дмитрий Козловский: «Этери Тутберидзе – наш главный вдохновитель. Свою спортивную карьеру без нее мы никак представить сейчас не можем»
93

Дмитрий Козловский: «Этери Тутберидзе – наш главный вдохновитель. Свою спортивную карьеру без нее мы никак представить сейчас не можем»

Бойкова и Козловский назвали Тутберидзе своим главным вдохновителем.

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как строится их работа с Этери Тутберидзе. 

Козловский: Этери Георгиевна – наш главный вдохновитель. Мы с Сашей очень трепетно и с большой ученической любовью к ней относимся. Она абсолютно потрясающий человек, помимо того, что она потрясающий специалист. Она действительно очень внимательна по отношению к своим спортсменам. Нам с Этери Георгиевной очень комфортно работать на льду и комфортно с ней взаимодействовать вне льда. И мы рады, что у нас с ней сложились такие взаимоотношения. Свою спортивную карьеру без нее мы никак представить сейчас не можем. 

Бойкова: Она всегда присутствует на постановках программ, говорит свое мнение, помогает переходы ставить, какие-то штучки предлагает.

Козловский: Это когда мы работаем со сторонними специалистами. У нас же есть программы, которые нам просто Этери Георгиевна с Даниилом Глейхенгаузом ставят. 

Бойкова: А если говорить про тренировочный процесс, она всегда приходит на наши льды, говорит замечания, отмечает моменты, которые ей хотелось бы исправить. 

Козловский: Она осуществляет глобальное управление над нашей парой. 

Бойкова: Ей нравится, что мы стали более взрослыми, осознанными. Что у нас линии в катании исправились – это все работа Станислава Александровича Морозова влияет. Она сказала, что мы стали более статными. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
logoсборная России
logoАлександра Бойкова
logoOkko
logoДмитрий Козловский
пары
logoЭтери Тутберидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Козловский: «В фигурном катании позиция тренера зачастую смешивается с позицией менеджера. Станислав Морозов – это чистый тренер»
вчера, 14:58
Козловский о судействе в России: «Выставление заниженных оценок здесь может усугубить нашу международную презентацию»
вчера, 14:30
Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов в январе выступят в шоу Bol on Ice в Италии
10 ноября, 18:17
Главные новости
Гран-при США. Томоно лидирует после короткой программы, Аймо – 2-й, Шайдоров – 3-й, Грассль – 4-й, Браун – 5-й
50 минут назад
Гран-при США. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Миура и Кихара – 2-е, Акопова и Рахманин – 4-е
сегодня, 01:04
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов, Григорьева и Артющенко выступят с ритм-танцами
вчера, 17:07
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Горбачева, Гущина, Синицына, Яметова, Мазур выступят с короткими программами
вчера, 16:47
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Гуменник, Кондратюк, Семененко, Савосин, Игнатов, Сарновский покажут короткие программы
вчера, 16:46
Дмитрий Козловский: «В фигурном катании позиция тренера зачастую смешивается с позицией менеджера. Станислав Морозов – это чистый тренер»
вчера, 14:58
Козловский о судействе в России: «Выставление заниженных оценок здесь может усугубить нашу международную презентацию»
вчера, 14:30
МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026
вчера, 13:35
Леонтьева о порезе руки: «У меня поднялась температура и вздулись пальцы. Вчера рано утром сделали операцию, сейчас лежу в больнице»
вчера, 12:27
МОК разрешил представителям неспортивных российских СМИ аккредитоваться на Олимпиаду-2026
вчера, 12:02
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Лью, Губанова, Йошида, Ватанабе, Хигучи, Ким Чхэ Ен, Хэ Ин Ли представят короткие программы
вчера, 20:50
Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Лопарева и Бриссо выйдут на лед с ритм-танцами
вчера, 20:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
вчера, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
вчера, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13