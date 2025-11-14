  • Спортс
  • Дмитрий Козловский: «В фигурном катании позиция тренера зачастую смешивается с позицией менеджера. Станислав Морозов – это чистый тренер»
Дмитрий Козловский: «В фигурном катании позиция тренера зачастую смешивается с позицией менеджера. Станислав Морозов – это чистый тренер»

Козловский: в тренировочном процессе Морозов гениален.

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как закончилось их сотрудничество с Алексеем Тихоновым и как они начали работать со Станиславом Морозовым. 

Бойкова: Мы были в отпуске, я хотела отдыхать, поэтому чуть проще это прошло для нас. У нас уже была договоренность со Станиславом Александровичем, что с начала июня он начинает нам помогать, просто тогда мы думали, что он будет как второй тренер, а не как основной. Но так получилось, что он теперь основной, и мы этому очень рады. 

Козловский: Все действительно сложилось наилучшим образом. Нам повезло, что мы не оказались даже на короткий промежуток времени в подвешенном состоянии, у нас действительно был сформирован проект по сотрудничеству со Станиславом Морозовым. Мы остались с ведущим техническим специалистом мира. 

Безусловно, это была неожиданность, это было неприятно, но мы это приняли и в скором времени начали двигаться дальше. 

Бойкова: Мы Станислава Александровича знали еще до его прихода в группу Этери Георгиевны (Тутберидзе). Нам довелось с ним кататься на протяжении года, когда мы еще были в Петербурге, он нам помогал. Поэтому у нас быстро наладился диалог. Он любит тренировать одну или максимум две пары, чтобы все его внимание было сконцентрировано. Мы рады, что у нас выстроился близкий диалог. Мы можем написать ему в любое время, он может написать, позвонить. Классно, что есть такая поддержка. 

Козловский: Мы работали практически со всеми ведущими специалистами, и я могу сказать, что тот уровень тренеров, который есть в России, в мире таких специалистов нет. И среди наших отечественных спецов Станислав Морозов стоит особняком, потому что он является самым настоящим и чистым тренером. В фигурном катании позиция тренера зачастую смешивается с позицией менеджера. Станислав Морозов – это чистый тренер. 

Он не лезет в вопросы организации, но что касается тренировочного процесса, я бы сказал, что он гениален. 

Бойкова: Классно, когда с тобой работает много людей, потому что все они доносят до тебя какую-то мысль. По-разному люди объясняют, и по-разному до тебя это доходит. Но когда у тебя есть человек, который полностью тебя ведет, когда ты знаешь, что он даст план, который не изменится ни от чего, это удобно. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
