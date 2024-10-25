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Составы команд фигурной «Лиги чемпионов» в России: Семененко – за «Амурских тигров», Кондратюк, Степанова и Букин – за «Байкальских нерп»

Названы предварительные составы команд «Лиги чемпионов» по фигурному катанию.

Жеребьевка прошла в рамках первого этапа Гран-при России в Магнитогорске. Составы будут дополняться в ходе следующих этапов.

«Амурские тигры»: Мария Агаева, Евгений Семененко, Иван Попов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Дарья Савкина – Александр Вахнов.

«Байкальские нерпы»: Марк Кондратюк, Александра Степанова – Иван Букин, Милана Кузьмина – Дмитрий Студенкин.

«Забайкальские манулы»: Ксения Синицына, Егор Рухин, Александра Прокопец – Александр Васькович.

«Тихоокеанские сивучи»: Николай Угожаев, Даниил Постарнаков.

«Дальневосточные леопарды»: Ксения Гущина, Роман Савосин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев.

«Алтайские аргали»: Анна Фролова, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.

Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?

Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Лиги чемпионов» по фигурному катанию
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logoИван Букин
Софья Шевченко
Александр Вахнов
Роман Савосин
logoЕвгений Семененко
Егор Рухин
logoДевид Нарижный
logoКсения Синицына
logoСофья Тютюнина
Александр Васькович
Анна Фролова
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Елизавета Осокина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
Дмитрий Студеникин
logoМарк Кондратюк
Артем Грицаенко
Николай Угожаев
Иван Попов
Даниил Постарнаков
Ксения Гущина
Мария Агаева
Матвей Грачев
logoСерия Гран-при России
Милана Кузьмина
Александра Прокопец
Андрей Ежлов
Дарья Савкина
Звезды Магнитки
Лига чемпионов (фигурное катание)
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