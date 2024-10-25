Составы команд фигурной «Лиги чемпионов» в России: Семененко – за «Амурских тигров», Кондратюк, Степанова и Букин – за «Байкальских нерп»
Жеребьевка прошла в рамках первого этапа Гран-при России в Магнитогорске. Составы будут дополняться в ходе следующих этапов.
«Амурские тигры»: Мария Агаева, Евгений Семененко, Иван Попов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Дарья Савкина – Александр Вахнов.
«Байкальские нерпы»: Марк Кондратюк, Александра Степанова – Иван Букин, Милана Кузьмина – Дмитрий Студенкин.
«Забайкальские манулы»: Ксения Синицына, Егор Рухин, Александра Прокопец – Александр Васькович.
«Тихоокеанские сивучи»: Николай Угожаев, Даниил Постарнаков.
«Дальневосточные леопарды»: Ксения Гущина, Роман Савосин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев.
«Алтайские аргали»: Анна Фролова, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.
Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий