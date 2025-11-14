Леонтьева о порезе руки: «У меня поднялась температура и вздулись пальцы. Вчера рано утром сделали операцию, сейчас лежу в больнице»

Софья Леонтьева рассказала о своем состоянии после пореза руки и операции.

Российская фигуристка Софья Леонтьева , выступающая в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, рассказала об операции из-за пореза руки.

«Во вторник мы прокатывали произвольную, и я порезалась на льду – на первом вращательном движении. После проката мне обработали рану. Сначала все было нормально, но за 18 часов это сильно развилось – у меня поднялась температура и вздулись пальцы. Последние дни я с врачом в ночи ездила по больницам, везде говорили разное.

Вчера ночью в очередной больнице мне сказали, что нужно оперировать. Меня отправили сдать необходимые анализы, далее я поспала час и вчера рано утром мне сделали операцию. Хорошо, что успели сделать операцию сейчас, так как если бы затянули, было бы хуже.

Сейчас я лежу в больнице – у меня стоят трубки на пальцах и ладони, сегодня ходила на первую перевязку. Врачи хорошие, все очень поддерживают меня. Вчера приезжал Данька, веселил меня», – сказала Леонтьева.