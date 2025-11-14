Козловский о судействе в России: «Выставление заниженных оценок здесь может усугубить нашу международную презентацию»

Козловский: жесткое судейство в России усугубит нашу международную презентацию.

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о судействе на внутрироссийских турнирах.

Бойкова: Международные турниры мы смотрим и видим, что судейство там гораздо лояльнее. Когда я заполняю контент на наши соревнования, я открываю свою распечатку с международных турниров, чтобы проверить, правильно ли я помню название элементов, и вижу, что там GOE за элементы были гораздо выше всегда. Вроде бы эта тенденция распространяется на всех в России, но мне непонятно пока, какое это будет иметь дальнейшее влияние, когда нас допустят на международную арену.

Козловский: Судейство не должно быть ни жестким, ни мягким. Оно должно быть объективным. С моей точки зрения, установка формировать жесткое судейство уводит от объективности. Надо понимать, что когда мы выйдем на международную арену, мы получим те балы, которые получим. Потенциальное выставление более заниженных оценок здесь, мне кажется, может усугубить нашу международную презентацию.

Всегда присутствует практика, что судейство внутри страны более снисходительно по отношению к своим спортсменам. Это нормально, это правильно. Мне кажется, что задача формировать более жесткое отношение к техническим элементам – это правильный подход. Но он должен работать с точки зрения справедливости и честности. Есть правило, которое, по-моему, даже написано в коммюнике: при спорных моментах решение должно приниматься в пользу спортсменов.

Но когда дело доходит до абсолютно выполненных элементов с точки зрения уровней, я не вижу повода минусовать спортсмена, когда элемент соответствует требованиям и выполнен на самый высокий уровень.

Что касается второй оценки, я считаю, что стоит формировать отношение, что мы понимаем ценность своих спортсменов, мы понимаем, что, несмотря на наше отстранение, мы остаемся очень конкурентоспособными. И признавать заниженные баллы до того, как ты еще вышел на лед, это не в полной мере правильная позиция.

