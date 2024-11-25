Федерации фигурного катания и фехтования России выдвинули кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

ФФККР и ФФР выдвинули Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов на исполкоме организации предложил выдвинуть Михаила Дегтярева кандидатом на должность президента ОКР. Все восемь членов исполкома проголосовали «за».

Также выдвинуть кандидатуру Дегтярева предложил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) Антон Сихарулидзе . Исполком федерации единогласно поддержал это предложение: «за» – 22 голоса, «против» и «воздержались» – 0.

Ранее кандидатуру Дегтярева выдвинули Федерация тяжелой атлетики России и Всероссийская федерация легкой атлетики. Михаил Дегтярев является действующим министром спорта страны.

Выборы главы ОКР пройдут 13 декабря.

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