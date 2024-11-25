2

Федерации фигурного катания и фехтования России выдвинули кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

ФФККР и ФФР выдвинули Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов на исполкоме организации предложил выдвинуть Михаила Дегтярева кандидатом на должность президента ОКР. Все восемь членов исполкома проголосовали «за».

Также выдвинуть кандидатуру Дегтярева предложил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе. Исполком федерации единогласно поддержал это предложение: «за» – 22 голоса, «против» и «воздержались» – 0.

Ранее кандидатуру Дегтярева выдвинули Федерация тяжелой атлетики России и Всероссийская федерация легкой атлетики. Михаил Дегтярев является действующим министром спорта страны.

Выборы главы ОКР пройдут 13 декабря. 

Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций

«Считаю себя блогером, подписывайтесь!» Встретили Дегтярева без пиджака

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoАнтон Сихарулидзе
logoМихаил Дегтярев
ОКР
ФФККР
Ильгар Мамедов
Федерация фехтования России
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
ВФЛА выдвинула кандидатуру Фрадкова в члены исполкома ОКР
23 ноября, 15:09
Смирнов выдвинул кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР: «Он видит реальные пути выхода из кризиса»
1923 ноября, 10:56
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Федченко о Горбачевой: «Будем пробовать накатывать два четверных в произвольной программе, она к этому готова»
13сегодня, 13:36
Стилист Ольга Ким об образах Загитовой для влогов Первого канала: «Много эпатажа и фешен-идей, будто собирались на неделю моды»
26сегодня, 13:02
Алиев – болельщикам: «Ваши лица, полные надежды и ожидания, были моим маяком в бескрайних водах сомнений»
20сегодня, 11:37
Татьяна Тарасова: «Этапы Гран‑при России – это уникальные соревнования, которые в такой нелегкий период заменили нам все»
5сегодня, 11:16
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
34сегодня, 10:09
Елизавета Туктамышева: «Ощущения от «Ледника» только положительные. Это суперинтересно, я получаю огромное удовольствие от процесса»
5сегодня, 10:00
Костылева и Федотов выступят за первую команду на Кубке Первого канала среди юниоров, Базылюк и Лазарев – за вторую
70сегодня, 09:44
Гуменник показал конек с треснувшим лезвием: «Похоже, треснуло еще позавчера, поэтому не мог риттбергер прыгать»
71сегодня, 09:05Фото
Муравьева об эмоциях после оглашения оценок Акатьевой: «У меня сработала защитная реакция. Раз мне нельзя плакать, может, можно улыбнуться»
146сегодня, 08:53
Роднина – на вопрос о Загитовой и Медведевой как ведущих: «Зачем реагировать на этих замечательных и талантливых девочек, которые меня совсем не интересуют?»
17сегодня, 06:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
223 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2123 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
223 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00