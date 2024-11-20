В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
ФФККР и Союз конькобежцев России не планируют объединять в одну федерацию.
Сегодня и. о. главы Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе и министр спорта Михаил Дегтярев провели рабочую встречу.
«На состоявшейся встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым речь о слиянии федераций по коньковым видам спорта не шла. Этот вопрос на повестке дня не стоит», – сказал Сихарулидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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