В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта

ФФККР и Союз конькобежцев России не планируют объединять в одну федерацию.

Сегодня и. о. главы Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе и министр спорта Михаил Дегтярев провели рабочую встречу.

«На состоявшейся встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым речь о слиянии федераций по коньковым видам спорта не шла. Этот вопрос на повестке дня не стоит», – сказал Сихарулидзе.