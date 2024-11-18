«Считаю себя блогером, подписывайтесь!» Встретили Дегтярева без пиджака

В Москве открылся «Всероссийский форум новых медиа».

Это площадка, которая объединяет блогеров и резидентов национальной программы развития. Там помогают авторам любой тематики (лайфстайл, медицина, путешествия и так далее) в обмен на – цитируем директора – «социальную ответственность лидеров мнений» (что бы это ни значило).

Блогеров бесплатно возят по интересным событиям (в их числе в этом году Игры БРИКС и форум «Россия – спортивная держава») и помогают с продвижением, а те в ответ обеспечивают медийность.

Форум в таком формате проходит впервые, и организаторы не пожалели пафоса. Среди блогеров и интернет-львиц очутился министр спорта Михаил Дегтярев – в кедах, без делового костюма – и разговорился.

Вот его главные тезисы.

Соцсети: есть отдельный канал для приколов, ради МОК Дегтярев вернулся в твиттер

– Мой канал «Пулемет Дегтярева» (примечание: полное название – «Пулемет Дегтярева Z») открыли году в 2018-м. Был модный тренд, ну я и захотел. Не думал, что в итоге это станет моим основным каналом коммуникации.

Закон такой: если что-то случилось – сообщаю там. Если в «Пулемете» информации нет – это слухи.

Есть еще канал «Дегтярев на спорте», его ведут мои менеджеры, балуются. Ходят, снимают вокруг всякие приколы, потом выкладывают.

Еще мы решили реанимировать мой аккаунт в социальной сети Х (тут Дегтярев забавно путается: «Икс? Или Экс?») В общем, в твиттере. Я его прекратил вести, когда твиттер занимал пропагандистскую антироссийскую позицию, в знак солидарности.

Но сейчас решил вернуться, потому что это хорошая возможность донести свою позицию до иностранных медиа. Будем вести его только на английском и французском языках, то есть официальных языках МОК. Пробные посты уже были, скоро там будет очередь как из «Пулемета Дегтярева».

Дальше министру задали отличный вопрос: а будет ли он в соответствии с законом регистрироваться в реестре блогеров? Ведь у «Пулемета» больше 16 тысяч подписчиков.

– Блогером себя считаю, регистрироваться буду, – не растерялся министр. – Но мы никак не пересечемся с моими смм-щиками, чтобы я открыл свои «Госуслуги». Они помогут, все сделаем.

Отношения с МОК: помните анекдот про ежиков? Нужно говорить на юридическом языке

Вообще, Дегтярев быстро перехватил инициативу у ведущей и сам решал по порядку вопросов и тематике. Одним из первых был вопрос про отношения с МОК.

– Диалог ведется непублично, по разным каналам, – рассказал министр. – Я на нейтральной территории встречался с международными чиновниками, также общался, используя средства связи. Это не запрещено. Сближение позиций началось. Считаю, что нужно заканчивать с обвинениями, оскорблениями и начинать движение по воссоединению. Мы обсуждаем разные соревновательные форматы, но не вместо, а вместе с Олимпийскими играми, куда мы однозначно вернемся. Ставлю перед собой такую задачу.

Помните анекдот про ежиков? Или про сусликов, забыл... В общем, если ничего не делать, то ничего и не изменится. Нужно говорить с МОК на юридическом языке. Меня окружает отличная команда в Минспорте, в ОКР мы тоже усилимся и будем вместе двигаться вперед.

Уже после выступления мы подошли к Дегтяреву уточнить: а где он все-таки встречался с представителями МОК, учитывая, что находится под санкциями? Министр отреагировал как блогер:

– Естественно, подробностей и имен я не скажу. Хотите знать места? Следите за перемещениями министра в канале «Пулемет Дегтярева», там все есть. А вы, кстати, на меня подписались? Всем подписаться!

А что с бюджетом? «Александр, у вас была кубышка какая-то?»

Дегтярев явно ориентируется в медиаповестке и не скрывает, что каждая опубликованная цитата – ему в плюс. Особенно с учетом того, что, в отличие от работы губернатором, он оперирует более скромными средствами:

– Докладываю: рекламного бюджета у нас в Минспорте нет. Мы генерируем контент, чтобы с нами было интересно. Ни рубля не заплатили за продвижение, посты и так далее. Вот в Хабаровском крае было иначе, там бюджеты были приличные. Распределяли их на конкурсной основе. Правильно, Александр, или у вас была кубышка какая-то?

Пресс-атташе Дегтярева Александр Дюпин (приехал с ним из Хабаровска) на первом ряду покраснел.

«Вы там нарешаете, а я потом выгребать буду»

При всем этом юморе Дегтярев авторитарный персонаж. Вот, например, ему предложили организовать при Минспорте совет блогеров, который будет помогать с продвижением тематики спорта и здорового образа жизни.

Реакция Дегтярева:

– Нормальная идея, давайте создадим совет, а я его возглавлю. А что, я же тоже блогер. А то вы там нарешаете, а я потом выгребать буду.

Еще не обошлось без упоминаний Хабаровска. Внезапно эту тему подняла певица Наталья Штурм: «Хочу использовать ваши возможности и связи, чтобы выступать в вашем крае».

Дегтярев сначала певицу не узнал, и только когда она поднялась на сцену, пригляделся. Галантно подал руку и (кажется, несерьезно) пообещал: «Прямо сейчас дадим телеграмму губернатору, чтобы принял, дал площадку и Наталья там блеснула».

Что с футболом? Вместо него Дегтярев был в Большом театре

После выступления Дегтярева облепили словно он сам певец. Восторженные девушки делали селфи и рассыпались в комплиментах, министр был раскован, не торопился и спокойно общался со всеми желающими. Попытки помощника его оградить рассыпались: «А почему времени-то мало? Я же только пришел вроде».

Воспользовавшись возможностью, спросили и про недавний футбольный рекорд (11:0 у России с Брунеем).

– В этот момент я с удовольствием слушал оперу «Риголетто» в Большом театре, – ответил Дегтярев. – В антрактах посматривал на счет, удивлялся. Хочется, конечно, чтобы сборной России противостояли более сильные соперники. Уверен, что матч с Сирией будет совсем с другим рисунком и другим счетом. Ну а этот вошел в историю... Нужны ли нам такие матчи в будущем? Я думаю, что лучше все-таки выбирать соперников посильнее.

И тут Дегтярев все-таки удалился. Если стояла задача показать блогерам министра с человеческим лицом, он с ней точно справился.

Новые детали о Дегтяреве-министре: кого уже привел в спорт и за что осадил Губерниева

Дегтярев снова подтягивается! Этого не хватит для серебряного значка ГТО, к технике тоже вопросы

Фото: Shatokhina Natalia/Global Look Press ; Пресс-служба Ресурсного центра новых медиа