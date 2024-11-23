Смирнов выдвинул кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР: «Он видит реальные пути выхода из кризиса»

Почетный член МОК Смирнов выдвинул кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, имеющийся в его распоряжении.

«Выдвигаю кандидатуру Дегтярева Михаила Владимировича на должность президента ОКР », – говорится в тексте документа, подписанного Смирновым.

Виталий Смирнов считает, что Дегтярев сможет успешно совмещать работу на постах главы Олимпийского комитета России и министра спорта РФ.

«В настоящее время наблюдается определенный кризис – подали в отставку президент, генеральный директор и секретарь ОКР.

Комитет лишен признания МОК, мы не можем выступать под своим флагом, со своим гимном. Мы находимся в очень непростом положении. И сейчас нужны радикальные, серьезные меры.

Дегтярев видит реальные пути выхода из этого положения. И я знаю, что устанавливаются контакты с Международным олимпийским комитетом. И то, что он будет совмещать посты, будет придавать вес и значение тому, что он будет говорить.

Одно дело обещание главы общественной организации, которая не имеет каких-то полномочий государства, и другое, когда будет говорить министр», – прокомментировал Виталий Смирнов.

Ранее кандидатуру Дегтярева поддержал исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).