Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций

Министр спорта Михаил Дегтярев скоро станет президентом Олимпийского комитета России (ОКР) и соберет контрольный пакет акций нашего спорта.

Но, даже сидя на двух креслах, он не станет главным функционером, который строит судьбу отрасли. Понятно, что самостоятельность чиновников в российской системе – условность, но управление в спорте – громоздкий и сложный механизм.

Попробуем разобраться в его взаимосвязях, рычагах и зонах ответственности.

Минспорт – главный орган, которые задает вектор развития

Дегтярев на министерском посту – конечно, не конструктор или архитектор. Скорее менеджер, исполнитель или управляющий, который назначен наладить процессы и показать KPI по заданным целям.

Но в его руках действительно серьезные рычаги и определенная самостоятельность, пусть и не по самым глобальным направлениям.

Вообще, основная функция Министерства спорта, прописанная в положении – выработка и реализация государственной политики в сфере физкультуры и спорта. Получается, министр и его команда отвечают за все уровни нашего спорта (профессиональный, массовый, детский, любительский) – настолько масштабна зона ответственности.

Действительно, Минспорт почти не ограничен в полномочиях:

● распоряжается бюджетом на спорт и федеральным имуществом;

● инициирует законопроекты и принимает правовые акты;

● разрабатывает планы соревнований, федеральные стандарты по видам спорта и требования для выполнения разрядов;

● отвечает за массовый спорт, подготовку сборных, развитие спортивной науки;

● осуществляет государственное регулирование в сфере – признает виды спорта, утверждает их правила и перечень организаций, которые могут проводить профессиональные соревнования;

● ведет антидопинговую работу.

Министр спорта – действительно важная фигура, но ключевые решения он все же не принимает, а выполняет.

Олимпийский комитет России – сейчас, по сути, формальность

Должность Дегтярева во главе Олимпийского комитета России в условиях отстранения будет скорее номинальной – реальных рычагов управления хоть чем-то здесь нет, а предыдущий босс Станислав Поздняков вообще приучил относиться к руководителю ОКР и его словам снисходительно.

Когда-то ОКР имел вес и в России, и на международном уровне, но при позднем Позднякове его роль свелась к формальностям – протокольные поездки, натянутые мероприятия и штампованные лозунги.

Если углубляться в бюрократию, то в уставе ОКР прописано несколько абстрактных целей:

● продвижение, пропаганда и защита олимпийского движения на территории России;

● содействие олимпийскому образованию, физическому и нравственному воспитанию граждан, развитию физической культуры и спорта высших достижений;

● представление России на Олимпийских играх, обеспечение соблюдения Олимпийской хартии МОК в России;

● борьба за обеспечение чистоты спорта, контроль за соблюдением и выполнением требований Всемирного антидопингового кодекса, укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на международной арене, борьба против любых форм дискриминации и насилия в спорте.

В отдельном договоре с Минспортом ОКР обязался сотрудничать по нескольким направлениям: развитие спорта высших достижений, подготовка спортсменов к Олимпийским играм, обеспечение участия делегации в Олимпийских играх, участие в разработке проектов нормативных правовых актов, научно-прикладных исследований по проблемам спорта высших достижений и олимпийской подготовки, пропаганда принципов и ценностей олимпизма на территории России.

Есть ли среди обозначенных миссий хоть одна, с которой Минспорт не справился бы самостоятельно?

Но возможно, совмещение двух должностей Дегтяревым – всего лишь желание избежать нелепых ситуаций. Например, когда министр спорта выступает за участие россиян в Олимпийских играх, а босс ОКР – наоборот, убеждает спортсменов этого не делать (перед Парижем-2024 так и было).

Центр подготовки сборных – склад и бухгалтерия

Еще одна объемная структура, напрямую подчиненная Минспорту, – Центр спортивной подготовки сборных. Здесь занимаются обеспечением: зарплаты, сборы, инфраструктура, инвентарь.

Руководит ЦСП Георгий Брюсов, который перед Олимпиадой пробовал проявить публичность и самостоятельность, но затем охладел к ярким заявлениям.

«Брюсова мы обижать не будем, но могу уволить сегодня же», – доказывал свое влияние на директора ЦСП министр Дегтярев на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

ЦСП в нашем спорте высших достижений – нечто среднее между складом (инвентарь, экипировка, оборудование), базой (тренировки, сборы, объекты) и бухгалтерией (зарплаты, премии). Но все действующие спортсмены и большинство тренеров сборных имеют контракт с ЦСП и получают здесь деньги – именно это придает организации дополнительный вес.

Совет по развитию физкультуры и спорта при президенте – совещательная структура с влиятельными людьми

Спортивный совет при президенте – совещательный орган, в заседаниях которого принимает участие Владимир Путин.

Согласитесь, весомая деталь, чтобы считать эту структуру предельно влиятельной, хотя она создана не для принятия решений, а лишь для того, чтобы «обеспечить взаимодействие между различными спортивными структурами и организациями по важным государственным вопросам в области физкультуры и спорта».

Вот какими видит основные задачи совета президент:

● подготовка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики в области физкультуры и спорта, рассмотрение общественно значимых проектов, проведение экспертизы проектов федеральных законов, анализ положения дел в сфере физкультуры и спорта в России и за рубежом;

● рассмотрение вопросов государственной поддержки спорта высших достижений и подготовка предложений по созданию благоприятных условий для его развития, вопросов, связанных с подготовкой российских спортсменов для участия в международных соревнованиях, а также оценка эффективности мер, направленных на обеспечение необходимого уровня подготовки спортсменов;

● подготовка предложений к ежегодным посланиям президента России, иным программным документам и выступлениям президента, затрагивающим вопросы физкультуры и спорта;

● рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением международных соревнований, анализ хода реализации планов и программ, касающихся подготовки и проведения международных соревнований, обеспечение взаимодействия между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов, организационными комитетами и иными организациями, участвующими в подготовке и проведении международных соревнований.

Скучный канцелярский набор, за которым скрывается нечто большее. Например, влияние на спорт заместителей председателя совета (им является Путин) – Дмитрия Чернышенко и Алексея Дюмина, к мнению которых президент реально прислушивается.

Дмитрий Чернышенко – вице-премьер, который в правительстве координирует деятельность Минспорта. Формально эта должность выше министерской (по закону министр подотчетен правительству) – Чернышенко в этой роли с 2020 года, а еще отвечает за реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни».

До назначения в правительство Чернышенко имел тесные связи со спортом: был генеральным директором заявочного комитета «Сочи-2014», затем президентом оргкомитета Игр-2014, после чего несколько лет возглавлял КХЛ.

Именно в этих должностях Чернышенко заслужил доверие президента – сейчас его мнение служит важным ориентиром при принятии спортивных решений, а системные заявления по спорту чаще всего делает именно он. Например, о взаимоотношениях c МОК и WADA, невозможности отмены FAN ID, альтернативных турнирах конкретика шла именно он него.

Алексей Дюмин , экс-губернатор Тульской области, получил спортивные полномочия сравнительно недавно – в 2024 году президент назначил его своим помощником, курирующим развитие спорта, сменив (или дополнив) в этом статусе Игоря Левитина.

Дюмин заработал доверие президента работой в неспортивных отраслях, а до кураторства спорта Дюмин дошел в том числе через учрежденную Путиным Ночную хоккейную лигу. Там был не просто председателем попечительского совета, но и вратарем в команде, за которую президент забросил немало шайб.

Пожалуй, именно эти чиновники сейчас имеют наибольшее влияние на то, в какую сторону двигается российский спорт.

Комитет Госдумы по физкультуре и спорту – канцелярия для законов и почетное кресло для бывшего министра

Комитет Госдумы по физкультуре и спорту – законодательное ответвление нашей спортивной власти.

Его руководителем недавно стал бывший министр спорта Олег Матыцин – почетная публичная должность, больше похожая на ссылку. Здесь, по сути, нет никакого влияния на процессы (достаточно вспомнить его предшественника Дмитрия Свищева), зато эффективное паблисити – позволяет избегать забвения, которое постигло предшественника Матыцина Павла Колобкова.

Функционал комитета действительно скромен – законодательство в области физкультуры и спорта, парламентский контроль за реализацией госпрограмм, рассмотрение обращений граждан и организаций.

О масштабах работы комитета можно судить по последнему из законопроектов, на днях попавшему на рассмотрение комитета: депутаты предлагают заменить в федеральном законе термин «пропаганда» физической культуры, спорта и здорового образа жизни на «популяризацию и продвижение».

Кстати, предпоследний документ на рассмотрение комитета был внесен еще в июле.

Федерации – оперативное управление спортом

В структуре управления российским спортом нельзя забывать об общероссийских федерациях – формально независимых общественных организациях, которые лишь получают аккредитацию от Минспорта.

Это уровень управления, приближенный к земле: проведение чемпионатов, формирование сборных и в целом развитие конкретного вида на территории России.

Несмотря на публичность глав федераций, которая иногда зашкаливает (Елена Вяльбе, Ирина Винер, Михаил Мамиашвили), стратегических полномочий в спортивных вопросах у них нет: в худшем случае комментарии в прессе, в лучшем – краткое выступление на том же Совете при президенте.

К тому же последние перестановки в федерациях намекают, что ключевое требование к их руководителям – не лозунги, а активы и бизнес-планы.

Но несмотря на это, управление нашим спортом – по-прежнему важная политическая задача, которую государство решает так, как привыкло решать все остальные.

Фото: РИА Новости /Кристина Кормилицына, Гавриил Григоров, Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев, Алексей Майшев, Алексей Никольский