ВФЛА выдвинула кандидатуру Фрадкова в члены исполкома ОКР
ВФЛА выдвинула кандидатуру Петра Фрадкова в члены исполкома ОКР.
Сегодня Фрадков был избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Также ВФЛА выдвинула кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), а секретаря Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Марата Филиппова – в члены исполкома организации.
Олимпийское собрание, на котором будет избран новый глава ОКР, пройдет 13 декабря. Станислав Поздняков, возглавлявший организацию с 2018 года, сложил полномочия 13 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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