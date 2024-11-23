ВФЛА выдвинула кандидатуру Фрадкова в члены исполкома ОКР

ВФЛА выдвинула кандидатуру Петра Фрадкова в члены исполкома ОКР.

Сегодня Фрадков был избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Также ВФЛА выдвинула кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), а секретаря Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Марата Филиппова – в члены исполкома организации.

Олимпийское собрание, на котором будет избран новый глава ОКР, пройдет 13 декабря. Станислав Поздняков, возглавлявший организацию с 2018 года, сложил полномочия 13 ноября.