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Алена Леонова: «Петросян как спортсменка наделена всеми качествами, которыми должна обладать олимпийская чемпионка»

Алена Леонова не сомневается в том, что Аделия Петросян – лучшая в мире фигуристка.

Сегодня в Москве завершился этап Гран-при России «Золотой конек Москвы». Победы в одиночном катании одержали Аделия Петросян и Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин выиграли золото в танцах на льду. 

— Аделия Петросян — лучшая фигуристка в мире? По ходу нынешнего этапа Гран‑при в медиа это еще чаще, чем раньше звучало. Или вы считаете неуместным заочное сравнение?

— То, что так говорят про нее, это абсолютно правда. Никаких сомнений нет. Очень классная фигуристка. То, как она изменилась с прошлого сезона, это шок‑контент, если говорить на молодежном сленге. Она превратилась в прекрасную девушку и как спортсменка она наделена всеми качествами, которыми должна обладать олимпийская чемпионка. Мне очень импонирует ее стиль катания и то, как она самокритична. Но мы все прекрасно понимаем, сколько она работает… Не каждый способен выдержать такие нагрузки.

— Мужской турнир как оцените?

— Это на уровне мужского зарубежного катания. Все достаточно плотно и любой мог победить из последней разминки. Огромное количество четверных прыжков, все было на грани. Я вообще от этого в шоке. В мое время с двумя четверными человек выходил, делал их стабильно и выигрывал, а сейчас пять четверных в программе — это огромная нагрузка, и как наши мужчины с этим справляются это круто, заслуживает огромного уважения уже то, что они идут на этот риск.

— Есть мнение, что наше мужское катание выходит из тени женского и отвоевывает интерес публики.

— Согласна. Мужское катание стало более зрелищным, с таким набором четверных, учитывая то, что их делает не один человек, а десятки. У каждого зрителя, уверена, есть свои любимчики. И такое внимание, это очень хорошо.

— Резюмируя сказанное, чемпионат России обещает быть суперинтересным?

— Это безусловно. Это будет какое‑то сумасшествие. Во всех видах составы умопомрачительные. Вчера имела возможность посмотреть танцы. И столько классных ребят! Пытаешься у себя в голове их расставить по местам и не можешь, потому что все достойны, — сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова. 

5 лучших фигуристок мира прямо сейчас: доминирования России уже нет

Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoАлена Леонова
женское катание
logoМатч ТВ
logoАделия Петросян
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
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