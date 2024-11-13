5 лучших фигуристок мира прямо сейчас: доминирования России уже нет

Фигурное катание третий год находится в двух параллельных вселенных: российской и международной. Но серии Гран-при идут одновременно – в обеих осталось по два этапа.

А кто в лидерах, независимо от площадки для выступлений?

Вот лучшие на этот момент – без скидок на травмы/болезни, постепенный набор формы и срывы. Либо сейчас ты в топе, либо нет.

Поэтому пока без призеров ЧР Софьи Муравьевой и Ксении Синицыной, чемпионки Европы Луны Хендрикс, вице-чемпионки мира Изабо Левито.

Зато здесь королева компонентов из России и американка, прыгающая триксель в 25.

Аделия Петросян (Россия, 17 лет)

Лучший результат в сезоне: 241,55 (85,67 + 155,88)

Результаты на Гран-при: победа на этапе в Казани

Главный козырь: тройной аксель, четверной тулуп

У Петросян безоговорочно сильнейший контент среди взрослых. В короткой программе она прыгает тройной аксель, в произвольной идет на триксель и два квада. Правда, на этапе в Казани получился только один тулуп (вместо второго была бабочка).

Даже с поправкой на домашнее судейство у Аделии есть все, чтобы доминировать: сбалансированные программы, техника и высокая вторая оценка. Все, кроме допуска на международные старты… Поэтому Петросян выносит соперниц на внутренних соревнованиях. И даже победу с запасом в 20 баллов встречает без радости – потому что сама была неидеальна.

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Петросян – пока что последняя представительница эпохи четверных, которую запустили в женском катании ученицы Этери Тутберидзе. И если раньше топ-5 в мире легко набирался из российских фигуристок, то теперь компанию Аделии составляют иностранки без ультра-си.

Каори Сакамото (Япония, 24 года)

Лучший результат в сезоне: 231,88 (78,93 + 152,95)

Результаты на Гран-при: победы на этапах в Канаде и Японии

Главный козырь: стабильность в нужный момент

Сакамото – главный фаворит любого международного турнира. На ее счету уже три золота чемпионатов мира и бронза Олимпиады. Медаль Игр Каори выиграла еще в соперничестве с россиянками, тем самым переняв у них эстафету лидера. И если бы наши вернулись прямо сейчас, то именно Сакамото доставила бы им проблемы.

Она настолько закрепилась в статусе лучшей в мире, что ей не мешают ни собственные ошибки (выиграла Гран-при Канады с двумя падениями), ни конкурентки с более серьезным контентом.

По топ-результату в сезоне у Каори запас в 18 баллов от ближайших преследовательниц. И пока ничто не предвещает резкой перемены. Сакамото спокойно идет к очередному золоту ЧМ и, видимо, Олимпиады-2026.

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Анна Фролова (Россия, 19 лет)

Лучший результат в сезоне: 226,33 (77,33 + 149,00)

Результаты на Гран-при: победы на этапах в Магнитогорске и Красноярске

Главный козырь: компоненты

Совершенно неожиданно в России наметился сдвиг от техники к компонентам. Теперь для побед не нужны квады, триксель или три каскада 3-3. Контент Фроловой сравним с тем, что показывали девушки еще до плеяды Тутберидзе, до Сотниковой и Туктамышевой.

Зато Анна хороша во второй оценке. Сравнивать этот показатель с международкой вдвойне сложнее, но можно сопоставить оценки Фроловой и действующей чемпионки России Петросян.

На этапе в Магнитогорске Анна за два проката набрала компонентами 110,41 балла (36,45+73,96), Аделии в Казани поставили 112,07 балла (37,71+74,36). Разница минимальна, а близко к ним – никого.

Впрочем, после снятия бана со сложностями столкнутся все: даже у Петросян на международном уровне нет титулов, больших результатов и статуса – всего, что косвенно влияет на баллы. Поэтому делать ставку только на вторую оценку – риск.

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Эмбер Гленн (США, 25 лет)

Лучший результат в сезоне: 212,89 (78,14 и 137,18 – разные турниры)

Результаты на Гран-при: победа во Франции

Главный козырь: тройной аксель

За два последних сезона Гленн превратилась из фигуристки, тщетно бьющейся за триксель, в фаворита больших соревнований. Год назад она впервые победила на чемпионате США, а в этом сезоне пока идет вообще без поражений.

При этом Эмбер и ее тройной аксель напоминают Александра Самарина и его четверной лутц. После самого сложного прыжка в начале программы может произойти все, что угодно: срывы, падения или отличный прокат. Раньше у Гленн с этим было еще хуже, но до уверенности на каждом старте все равно далеко.

Гленн – символ того, что сложные прыжки могут прыгать не только юниорки или россиянки. И это влияет на ее статус, особенно на фоне соперниц, не идущих на усложнение контента. Но чтобы подняться выше, Эмбер нужно еще что-то кроме трикселя.

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Моне Чиба (Япония, 19 лет)

Лучший результат в сезоне: 212,54 (71,69 + 140,85)

Результаты на Гран-при: серебро в Японии

Главный козырь: ?

На пятое место в этом рейтинге претендуют многие: Вероника Яметова набирала больше, Дарья Садкова прыгала четверные, сезон-бест американки Элис Лин-Грейси сравним с результатами Чиба .

И все-таки Моне выглядит увереннее. У нее уже есть большой титул – золото чемпионата четырех континентов прошлого года. А теперь и серебро на домашнем этапе Гран-при и неплохие шансы на выход в финал.

Если бы Чиба избавилась от недокрутов, то точно претендовала бы на большее: иногда она недокручивает каждый второй прыжок, как это было в сентябре на Nebelhorn Trophy. У Моне нет явных сильных сторон, но судьи не скупятся на вторую оценку, а умение собраться, когда у других не получается, приносит медали. Пока ее результат – второй среди женщин в международной серии Гран-при, больше набирала только Сакамото.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Илья Наймушин; East News /Yuichi YAMAZAKI / AFP, Cal Sport Media via AP Images, AP Photo/Hiro Komae