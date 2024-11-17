Татьяна Мишина оценила выступление Евгения Семененко на Гран-при в Москве.

Семененко одержал победу с результатом 301,60 балла, второе место занял Григорий Федоров (301,04), третье – Марк Кондратюк (289,11).

«Довольны не всем, Женя не все исполнил. Связка флип‑риттбергер уже была наработана. В этом году вставлены новые сложные прыжки. В основном риттбергер, конечно… Он не получился.

А так, Женя молодец, боец. Боролся до конца. Там еще была ошибочка на четверном тулупе. Поэтому надо еще немного поработать, накатать. Но мы все равно довольны.

У мужчин сейчас такая борьба, что никогда не знаешь, как дело может закончиться. Уровень мужского катания очень высокий. А когда катаешься последним, то становится еще сложнее.

Да, знаешь, как выступили соперники, но ты видишь, что у них хорошие результаты. Женя проявил характер, но есть еще резерв, чтобы все улучшить. Надо будет все подтягивать к чемпионату России.

В этот раз разрыв совсем маленький, но первое место — оно одно. Так что золото радует», — сказала Мишина.

«Такая конкуренция в мужском российском фигурном катании двигает всех вперед. Если бы все прыгали в основном сальхов и тулуп, как в прошлом году, была бы другая картина. И только изредка кто‑то делал лутцы и флипы, а риттбергер еще реже. Сейчас же на старом запасе не выйдешь. Потому надо усложнять программы.

Уже так получается, что и тройных прыжков нет, только «ультра‑си». Конкуренция всегда двигает [вперед] спортсменов. Понимаешь, что надо делать что‑то более смелое. Ну и важно не забывать о программах и остальных элементах. Уровень очень высокий. Такого не было вообще никогда», — цитирует Мишину «Матч ТВ» .