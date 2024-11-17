Татьяна Тарасова: «Петросян выглядит очень достойно, она большая чемпионка»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Москве.
Петросян исполнила четверной тулуп и тройной аксель в произвольной программе и набрала в сумме 251,57 балла.
«Мне очень понравилось катание Аделии Петросян, очень понравилась ее программа, то, как она выступала в этой постановке, то, что она прыгает четверные. Аделия выглядит очень достойно, она большая чемпионка.
Я поздравляю с победой Аделию и всю тренерскую группу, которая ей занимается», – сказала Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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