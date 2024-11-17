Наталья Бестемьянова: «Соревнования мужчин по зрительскому интересу выходят из тени, даже в какой‑то степени привлекают больше интереса, чем женские»

Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от этапа Гран-при России в Москве.

«Очень хорошее выступление Аделии (Петросян), очень яркая фигуристка, всегда ее отмечала. Она всегда была очень харизматичной.

Очень рады за Степанову и Букина, которые улучшили свой результат по сравнению с Магнитогорском, видно, что они очень хорошо работают. Знаю их с детства, и приятно видеть, как они прибавляют в своем катании.

Вообще, со старта сезона мне как профессионалу потрясающе интересно наблюдать за всеми ребятами. Они растут в своем мастерстве.

Когда они только представляют новые программы, ты видишь их потенциал и потом следишь, как они раскрывают его, формируют из новых программ такие мастерские прокаты, — сказала Бестемьянова.

«Была потрясающе интересная борьба у мужчин, очень достойные были прокаты. Семененко — счастливый парень, молодец, даже с ошибками выплыл. Я очень уважаю этого спортсмена, даже ошибки его подстегивают к хорошему результату.

Хорош был Федоров, невероятное количество работы проделано, трудно даже представить, сколько труда вложено в это.

Вообще, соревнования мужчин, как мне кажется, по зрительскому интересу выходят из тени, даже в какой‑то степени привлекают больше интереса, чем женские», – цитирует Бестемьянову «Матч ТВ» .