Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?

В Москве стартовал четвертый этап фигурного Гран-при России – у женщин пока доминируют ученицы Этери Тутберидзе .

● Аделия Петросян , пожалуй, сейчас единственная наша фигуристка, которая без вопросов могла бы обыграть всех, если бы нас резко вернули бы на международку.

Ее короткая – самая сложная в мире по базе (37,65), почти на полтора балла впереди американки Эмбер Гленн (35,99). В основном – за счет тройного акселя, который пока в короткой не делает почти никто. Но, в отличие от Гленн (которая тоже владеет трикселем), Аделия еще и прыгает каскад из флипа и тулупа во второй половине программы, плюс делает более дорой лутц вместо риттбергера.

Петросян без проблем забрала этап Гран-при в Казани (хотя сам прокат ей вообще не понравился ), а теперь прибавила в Москве – получила четвертый уровень на вращение вместо третьего и набрала почти на балл больше (86,37).

Даже если не забираться в технику – прокат смотрелся. Петросян очевидно в прекрасной форме – прокатала на высокой скорости, будто вообще не устала, сделала колесо в концовке.

Ну и не менее важное – здорово прибавила в артистизме с прошлого сезона, выросла и теперь выглядит не просто прыгающей четверные девочкой на льду. Да и программа под «Интерлюдию» Эрики Лундмоен ей попросту подходит.

● До мирового рекорда Валиевой пока почти балл (87,42), так что Аделии есть куда расти. Но важно, что на этот раз прокат понравился ей самой – обычно самокритичиной:

– Довольна. В целом все хорошо и внутреннее состояние тоже. Все устраивает, всем довольна.

– Как давно ты не была такой счастливой?

– С начала осени, наверное. Что‑то все не шло, не те прокаты, которые хотелось бы. После этапа в Казани поговорила с собой, что нужно снисходительнее к себе относиться, радоваться другим элементам, которые были лучше выполнены в прокате, чем неудавшиеся. Надо отсеивать эти мысли, мне предстоит еще много работы.

– Что помогло улучшить свой результат?

– Я очень много работала, на тренировках все получается достаточно неплохо. Надеюсь, получится перенести это на соревнования.

– Остался один балл до рекорда Валиевой. Есть цель преодолеть этот барьер?

– Мы сейчас не на международной арене. Если честно, нет. Думаю не об оценках, а о прокате. Чистый прокат покажет результат. Думала, что сегодня меньше баллов, чем в Казани. Не слежу за своей статистикой.

5 лучших фигуристок мира прямо сейчас: доминирования России уже нет

● Второе место тоже у ученицы Тутберидзе – Дарьи Садковой. Но пока подопечные Этери доминируют на Гран-при, самой Тутберидзе рядом нет.

Петросян – супертоп нашей фигурки, но еще ни разу в сезоне не появилась на соревнованиях вместе с Этери, хотя та и значится на первом месте в списке ее тренеров.

В Москве Аделию выводили Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Они же сопровождали и Дарью Садкову.

Отсутствие Тутберидзе на российских соревнованиях – привычная реальность последних сезонов. В прошлые два года Этери появлялась на Гран-при России только с одним условием – когда выступала Камила Валиева.

Сейчас Камилы на льду нет (но есть на трибунах ), так что и Тутберидзе, похоже, не видит смысла ездить на этапы.

Зачем, если можно, например, посидеть в КиКе на Гран-при США вместе с Анастасией Метелкиной и Лукой Берулавой из Грузии, даже при том, что ты их по сути не тренируешь?

Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап

«Золотой конек Москвы»

Женщины

Короткая программа

1. Аделия Петросян – 86,37

2. Дарья Садкова – 71,59

3. Ксения Гущина – 71,02

4. Елизавета Куликова – 65,35

5. Камилла Нелюбова – 64,69

6. Яна Битюшкова – 56,69

7. Мария Пулина – 56,46

8. Ксения Синицына – 55,79

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Даничев