Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?
В Москве стартовал четвертый этап фигурного Гран-при России – у женщин пока доминируют ученицы Этери Тутберидзе.
● Аделия Петросян, пожалуй, сейчас единственная наша фигуристка, которая без вопросов могла бы обыграть всех, если бы нас резко вернули бы на международку.
Ее короткая – самая сложная в мире по базе (37,65), почти на полтора балла впереди американки Эмбер Гленн (35,99). В основном – за счет тройного акселя, который пока в короткой не делает почти никто. Но, в отличие от Гленн (которая тоже владеет трикселем), Аделия еще и прыгает каскад из флипа и тулупа во второй половине программы, плюс делает более дорой лутц вместо риттбергера.
Петросян без проблем забрала этап Гран-при в Казани (хотя сам прокат ей вообще не понравился), а теперь прибавила в Москве – получила четвертый уровень на вращение вместо третьего и набрала почти на балл больше (86,37).
Даже если не забираться в технику – прокат смотрелся. Петросян очевидно в прекрасной форме – прокатала на высокой скорости, будто вообще не устала, сделала колесо в концовке.
Ну и не менее важное – здорово прибавила в артистизме с прошлого сезона, выросла и теперь выглядит не просто прыгающей четверные девочкой на льду. Да и программа под «Интерлюдию» Эрики Лундмоен ей попросту подходит.
● До мирового рекорда Валиевой пока почти балл (87,42), так что Аделии есть куда расти. Но важно, что на этот раз прокат понравился ей самой – обычно самокритичиной:
– Довольна. В целом все хорошо и внутреннее состояние тоже. Все устраивает, всем довольна.
– Как давно ты не была такой счастливой?
– С начала осени, наверное. Что‑то все не шло, не те прокаты, которые хотелось бы. После этапа в Казани поговорила с собой, что нужно снисходительнее к себе относиться, радоваться другим элементам, которые были лучше выполнены в прокате, чем неудавшиеся. Надо отсеивать эти мысли, мне предстоит еще много работы.
– Что помогло улучшить свой результат?
– Я очень много работала, на тренировках все получается достаточно неплохо. Надеюсь, получится перенести это на соревнования.
– Остался один балл до рекорда Валиевой. Есть цель преодолеть этот барьер?
– Мы сейчас не на международной арене. Если честно, нет. Думаю не об оценках, а о прокате. Чистый прокат покажет результат. Думала, что сегодня меньше баллов, чем в Казани. Не слежу за своей статистикой.
5 лучших фигуристок мира прямо сейчас: доминирования России уже нет
● Второе место тоже у ученицы Тутберидзе – Дарьи Садковой. Но пока подопечные Этери доминируют на Гран-при, самой Тутберидзе рядом нет.
Петросян – супертоп нашей фигурки, но еще ни разу в сезоне не появилась на соревнованиях вместе с Этери, хотя та и значится на первом месте в списке ее тренеров.
В Москве Аделию выводили Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Они же сопровождали и Дарью Садкову.
Отсутствие Тутберидзе на российских соревнованиях – привычная реальность последних сезонов. В прошлые два года Этери появлялась на Гран-при России только с одним условием – когда выступала Камила Валиева.
Сейчас Камилы на льду нет (но есть на трибунах), так что и Тутберидзе, похоже, не видит смысла ездить на этапы.
Зачем, если можно, например, посидеть в КиКе на Гран-при США вместе с Анастасией Метелкиной и Лукой Берулавой из Грузии, даже при том, что ты их по сути не тренируешь?
Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
4-й этап
«Золотой конек Москвы»
Женщины
Короткая программа
1. Аделия Петросян – 86,37
2. Дарья Садкова – 71,59
3. Ксения Гущина – 71,02
4. Елизавета Куликова – 65,35
5. Камилла Нелюбова – 64,69
6. Яна Битюшкова – 56,69
7. Мария Пулина – 56,46
8. Ксения Синицына – 55,79
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев
А на пиар и скандалы ставят те, кто не может привлечь внимания своими профессиональными достижениями.
То что ее ученики в топе по всем видам фк, который она тренирует, вполне достаточно для уважения тренера
А в кике она сидит с МБ, потому что она реально помогает им с доработкой их программ, элементов и прыжков, и они действительно часто тренируется под ее руководством, так что имеет право быть рядом, когда того хочет на мс
Тем не менее, я думаю, что Валиева — спортсменка, которая появляется раз в 100 лет. ДНК фигурного катания — это балет, и шикарная Валиева — та, кто лучше всего воплощает это своими прекрасными балетными руками, харизмой, непревзойденной гибкостью и пластичностью.
Я думаю, что Петросян не вырастет еще больше, и с такими размерами может доминировать в течение следующих 10 лет. Она станет величайшей фигуристкой в истории по совокупности своих достижений, Валиева — величайшей фигуристкой, демонстрирующей высочайший уровень катания, когда-либо продемонстрированный в истории, а также величайший чистый талант.