Татьяна Тарасова: «С каждым стартом Петросян улучшается. Про баллы я бы не думала вообще – главное, что она каталась мастерски»
Сегодня на этапе Гран-при России в Москве фигуристы представили короткие программы.
– Очень довольна прокатом Аделии Петросян. С каждым стартом она всегда улучшается. Очень рада, что она сделала аксель в три с половиной оборота. Короткая программа была у нее очень надежной, какой и должна быть.
– 86,37 балла за короткую, рекорд у Валиевой на 1,05 больше. Способна Петросян его побить?
– Про эти баллы я бы не думала вообще. Главное, что она каталась мастерски, – сказала заслуженный тренер СССР.
«Мужские соревнования произвели на меня сильное впечатление. Очень интересно, технично, с мастерством. Многие готовы выступать на таком высоком уровне. Мужчины сделались мужчинами, а то недавно никого не было. Это здорово.
Поздравляю тренеров с первым днем соревнований. Видна работа, спасибо!» – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
«Степанова и Букин катались мастерски, с таким катанием они будут побеждать. Для меня их уровень катания – главное достижение», – отметила Тарасова.
Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?
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