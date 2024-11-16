Татьяна Тарасова: «С каждым стартом Петросян улучшается. Про баллы я бы не думала вообще – главное, что она каталась мастерски»

Татьяна Тарасова прокомментировала выступления женщин, мужчин и танцоров на льду.

Сегодня на этапе Гран-при России в Москве фигуристы представили короткие программы.

– Очень довольна прокатом Аделии Петросян . С каждым стартом она всегда улучшается. Очень рада, что она сделала аксель в три с половиной оборота. Короткая программа была у нее очень надежной, какой и должна быть.

– 86,37 балла за короткую, рекорд у Валиевой на 1,05 больше. Способна Петросян его побить?

– Про эти баллы я бы не думала вообще. Главное, что она каталась мастерски, – сказала заслуженный тренер СССР.

«Мужские соревнования произвели на меня сильное впечатление. Очень интересно, технично, с мастерством. Многие готовы выступать на таком высоком уровне. Мужчины сделались мужчинами, а то недавно никого не было. Это здорово.

Поздравляю тренеров с первым днем соревнований. Видна работа, спасибо!» – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

«Степанова и Букин катались мастерски, с таким катанием они будут побеждать. Для меня их уровень катания – главное достижение», – отметила Тарасова.

Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?