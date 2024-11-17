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Марк Кондратюк: «Знаю, что когда хорошо откатаю, ребята подойдут и поздравят меня. Если я откатаю не очень, то поздравлю других. И это будет искренне»

Марк Кондратюк заявил, что дружная атмосфера для него комфортнее противостояний.

Сегодня Кондратюк занял третье место на этапе Гран-при России в Москве. Победил Евгений Семененко, а партнер Кондратюка по клубу ЦСКА Григорий Федоров стал вторым. 

— Знал, что Гриша набрал 300 баллов. Не удивился, я видел, как он откатал. Думал, что будет около 200 баллов [в произвольной программе]. Это был феноменальный прокат, он был великолепен. Очень рад за него.

— Это тебя не сбило или не зарядило?

— Ни то, ни другое. Был в моменте рад за него. Подумал, что мне надо поработать, чтобы мы потом радовались вместе.

Наверное, поводов для радости не так много. Рад, что собрался после падения и дотащил вторую половину. Это решило исход моего места. В остальном еще, как любит говорить мой тренер, работы непочатый край.

— Что лучше: когда вы дружите с соперниками или более жесткое противостояние?

— Хотел бы пожелать здоровья Дане Самсонову, его сегодня не хватало. Не ручаюсь сказать, какой из этих вариантов более интересен зрителю, потому что не знаю ответ на этот вопрос.

Мне комфортнее, когда дружная атмосфера. Знаю, что когда хорошо откатаю, ребята подойдут и поздравят меня. Если я откатаю не очень, то поздравлю других. И это будет искренне: и в одну, и в другую стороны. Это приятнее, чем скандалы. Может, зрителю интереснее другое, решать не мне.

— Какой настрой на чемпионат России?

— Как всегда — боевой. Работать, стараться. Будь что будет, — сказал Кондратюк. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
мужское катание
logoМатч ТВ
logoМарк Кондратюк
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
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