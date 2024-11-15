Ледовое шоу Медведевой. Трусова, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов выступят с номерами
Шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию состоится на «ЦСКА Арене» в Москве.
Ледовое шоу «Евгения Медведева. 25 лет»
Москва
Начало – 19:00 по московскому времени
Первое отделение
1. Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин
2. Алексей Ягудин
3. Евгения Медведева
4. Артем Федорченко
5. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
6. Евгения Медведева
7. Александра Игнатова (Трусова)
8. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
9. Дмитрий Алиев
10. Евгения Медведева
Второе отделение
11. Евгения Медведева, Елена Радионова, Анна Погорилая
12. Елизавета Туктамышева
13. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
14. Евгения Медведева
15. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
16. Михаил Коляда
17. Евгения Медведева, Александр Энберт
18. Макар Игнатов
19. Александра Игнатова (Трусова)
20. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
21. Евгения Медведева, Ильдар Гайнутдинов
22. Виктория Синицина – Никита Кацалапов
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