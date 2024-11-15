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Ледовое шоу Медведевой. Трусова, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов выступят с номерами

15 ноября пройдет ледовое шоу Евгении Медведевой, приуроченное к ее 25-летию.

Шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию состоится на «ЦСКА Арене» в Москве.

Ледовое шоу «Евгения Медведева. 25 лет»

Москва

Начало – 19:00 по московскому времени

Первое отделение

1. Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин

2. Алексей Ягудин

3. Евгения Медведева

4. Артем Федорченко

5. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

6. Евгения Медведева

7. Александра Игнатова (Трусова)

8. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

9. Дмитрий Алиев

10. Евгения Медведева

Второе отделение

11. Евгения Медведева, Елена Радионова, Анна Погорилая

12. Елизавета Туктамышева

13. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

14. Евгения Медведева

15. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

16. Михаил Коляда

17. Евгения Медведева, Александр Энберт

18. Макар Игнатов

19. Александра Игнатова (Трусова)

20. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

21. Евгения Медведева, Ильдар Гайнутдинов

22. Виктория Синицина – Никита Кацалапов

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Артем Федорченко
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