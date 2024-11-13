Губерниев о Загитовой: «Нам нужно всей страной собирать деньги на ее проекты»
Губерниев рассказал, готов ли комментировать соревнования в паре с Загитовой.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева комментировали этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.
«Я бы с удовольствием поработал и с Медведевой, и с Щербаковой. Понятно, что обе девчонки совершенно великолепны.
Единственное, у меня часто спрашивают, готов ли поработать с Алиной Загитовой. Но мы все не доросли до того, чтобы с ней работать.
Поэтому сейчас нам пока нужно всей страной собирать деньги на ее проекты. Чем мы, видимо, и будем заниматься в ближайшее время», – сказал Губерниев.
Как устроен фонд, у которого фигурка просит деньги на шоу? Заявка Загитовой идет на рекорд
Щербакова и Медведева поплыли у микрофона, а лидеры Плющенко – на льду. Что было в Красноярске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости