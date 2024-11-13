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Губерниев о Загитовой: «Нам нужно всей страной собирать деньги на ее проекты»

Губерниев рассказал, готов ли комментировать соревнования в паре с Загитовой.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева комментировали этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

«Я бы с удовольствием поработал и с Медведевой, и с Щербаковой. Понятно, что обе девчонки совершенно великолепны.

Единственное, у меня часто спрашивают, готов ли поработать с Алиной Загитовой. Но мы все не доросли до того, чтобы с ней работать.

Поэтому сейчас нам пока нужно всей страной собирать деньги на ее проекты. Чем мы, видимо, и будем заниматься в ближайшее время», – сказал Губерниев.

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Щербакова и Медведева поплыли у микрофона, а лидеры Плющенко – на льду. Что было в Красноярске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
телевидение
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
logoАнна Щербакова
деньги
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