Евгения Медведева: «Тутберидзе – главный человек в моей карьере, главный тренер»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о тренере Этери Тутберидзе .

15 ноября в Москве прошло ледовое шоу Медведевой, приуроченное к ее 25-летию.

«Вы серьезно думаете, что мы Этери Георгиевну не звали [на шоу]? Конечно же, звали. По определенным, видимо, причинам личным не смогла присутствовать.

Этери Георгиевна – это главный человек, который в принципе меня сюда довел. До того, что вот [проводится] шоу Евгении Медведевой «25 лет». Главный человек в моей карьере, главный тренер.

Поэтому странный вопрос, [звали на шоу или нет]. Конечно же, звали», – ответила Медведева.