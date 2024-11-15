Евгения Медведева: «Тутберидзе – главный человек в моей карьере, главный тренер»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о тренере Этери Тутберидзе.
15 ноября в Москве прошло ледовое шоу Медведевой, приуроченное к ее 25-летию.
«Вы серьезно думаете, что мы Этери Георгиевну не звали [на шоу]? Конечно же, звали. По определенным, видимо, причинам личным не смогла присутствовать.
Этери Георгиевна – это главный человек, который в принципе меня сюда довел. До того, что вот [проводится] шоу Евгении Медведевой «25 лет». Главный человек в моей карьере, главный тренер.
Поэтому странный вопрос, [звали на шоу или нет]. Конечно же, звали», – ответила Медведева.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал figurexing
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