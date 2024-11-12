Дмитрий Губерниев: «Медведева и Щербакова – умницы, прекрасно комментируют. Им сложно дотянуться до межгалактической суперзвезды Загитовой, но они стараются»

Губерниев оценил комментирование Медведевой и Щербаковой на Гран-при России.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева комментировали этап Гран-при России в Красноярске.

«Нормально отношусь к паре комментаторов Медведева – Щербакова. Девчонки – умницы, прекрасно комментируют. Конечно, им приходится сложно, потому что высокий стандарт мирового комментария и работы в кадре задала Алина Загитова . Им сложно дотянуться до межгалактической суперзвезды, но они стараются. У них многое получается.

Из этой тройки абсолютно вне конкуренции Алина Загитова, потому что она на Олимпе, как богиня Гера восседает и смотрит на всех нас сверху вниз. А среди жителей Земли отмечу Медведеву и Щербакову. Они обе огромные молодцы.

Опыта больше у Медведевой. И вообще у нее очень цепкий ум. Она красавица и умница, но в Щербакову тоже очень верю. Если она продолжит работать над собой, как это делала в фигурном катании, то может вырасти в большого ТВ-профессионала. И Женя, и Анна – молодцы», – сказал Губерниев .

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