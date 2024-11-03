Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн

Алина Загитова дала большое интервью Надежде Стрелец – о самом актуальном, памятном и вечном.

За час с небольшим обсудили все: от Олимпиады-2018 до пения с Zivert и Чеботиной.

Ниже – ключевое из беседы.

Почему Загитова не хочет возвращаться в спорт?

– В юношеском возрасте ты более силен физически. Потом, когда начинаются женские переходы – и тут выросло, и тело оформилось. И уже не столько ты нагрузки можешь вывозить, у тебя случается некий стресс с организмом. И ты не знаешь, как с этим бороться. Конечно, тренеры в какой-то степени подсказывали, но ты должен сам привыкнуть к новому телу, потому что иногда оно тебя не слушалось. Все то же самое ты делаешь, но у тебя не получается.

У нас такой сложнокоординационный вид спорта – и буквально 2 дня отдыха, даже день, и ты пытаешься заново себя собрать по кусочкам. Даже сейчас по факту я могла бы отдыхать больше по времени, но я пытаюсь каждый день по часу выходить на лед, чтобы чувствовать свое тело. На данный момент я уже не смогу сделать те элементы, которые я делала в 15 лет.

– Но очень много разговоров на тему того, что кто бы и мог вернуться в спорт, так это ты.

– На данный момент моя жизнь полностью поменялась. Я увидела чуть другую жизнь помимо фигурного катания. Я увидела жизнь.

Спорт – это определенная мини-жизнь, которую мы все проживаем, но есть еще другая жизнь, в которой ты можешь развиваться, пробовать что-то новое, сталкиваться с трудностями в жизни, расти. На данный момент меня все устраивает, мне все очень нравится.

Чтобы чего-то достичь, ты должен чем-то пожертвовать. Жизнь так устроена. Погулять с друзьями, поиграть, даже в школе побыть – это было для меня уже смена обстановки, это было круто. Это был отдых для меня.

Время, силы, здоровье – надо чем-то пожертвовать. Я пошла на этот риск, и он оправдался.

– Мне и многим казалось, что все это играючи произошло – что ты стала олимпийской чемпионкой легко. О том, что тебе пришлось пожертвовать своим детством, мало кто думает. Мы хотим, чтобы ты продолжала.

– Я выиграла играючи? Если так показалось, то для меня это похвала. Потому что наш вид спорта подразумевает то, что ты должен показать легкость. Поэтому для меня это комплимент.

Я приостановила свою карьеру в 17 лет, ближе к 18. На тот момент у меня было очень много травм, ментальное и психологическое состояние было на нуле. У меня было очень много срывов. Была очень закрытая и ни с кем не делилась своими эмоциями, что у меня было внутри.

Наверное, этот ком, который с каждым днем становился все больше и больше, он накапливался и в какой-то момент взорвался.

Если бы Алина взяла на Олимпиаде серебро, то была бы рада

– Со стороны ты выглядишь спокойной, дисциплинированной. Такой отличницей, перфекционисткой. Вот вас таких двое – ты и Аня Щербакова, не зря вы дружите. Вы никогда не роптали на тренера, а сейчас чуть что – от тренера уходят.

– Я такая же, как все. У меня тоже бывают срывы, эмоции. Кто-то это показывает, а кто-то предпочитает этого не делать. Что касается тех спортсменов, которые высказываются плохо в адрес своих тренеров, я считаю, что это некорректно.

И даже если у вас были конфликты или недопонимания, это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Тем более в медиасферу, которая только этого и ждет. Это как семья – сор из избы выносить ни в коем случае не нужно. Ты должен быть благодарный за все, что сделала команда для тебя.

– Многие могут сказать, что тебе легко говорить, потому что и ты, и Аня – олимпийские чемпионки. А Женя Медведева и Саша Трусова – нет, у них серебро. Если бы в твоей жизни случилось не золото, а серебро или даже бронза, у тебя мог бы случиться такой срыв, когда бы ты подумала, что судьи или Этери помешали тебе?

– Я думаю, что нет. Это ощущение золотой медали я поймала после короткой программы – что я, оказывается, могу.

У меня же был провальный следующий сезон. После Олимпиады я поехала на чемпионат мира и завоевала там достойное, почетное пятое место. И вот тогда я поняла, что ты можешь остаться даже без медали. И надо радоваться даже третьему, второму месту. Это Олимпиада – нужно ценить то, что имеешь.

«Я опозорила команду, страну, себя» – как Загитова пережила ЧМ-2018

– Ты самая титулованная российская фигуристка-одиночница. В мире – после Ю-На Ким завоевала «Большой шлем». Как ты себя ощущаешь, когда понимаешь, что вписала себя в историю фигурного катания огромными буквами?

– Очень хороший вопрос. Потому что только сейчас я об этом задумалась. Я ощущаю себя обычным человеком. Все, что вы перечислили… Я потом такая понимаю: ммм, ничего себе, а это реально было. Просто в моменте ты понимаешь, что у тебя с каждым разом становятся новые цели – и ты просто работаешь. Как лошадь идешь вперед. Не зря я, видимо, в год лошади родилась.

Ты выиграл соревнования, ты встал на пьедестал, вот эту минуту прожил, послушал гимн Российской Федерации. Это был самый лучший момент в моей жизни. И потом ты сходишь с пьедестала – и ты никто, и звать тебя никак. И ты заново работаешь, и заново пытаешься доказать, что ты можешь.

После Олимпиады было награждение где-то на верхушке горы, и там было очень ветрено. Думаю, что я там заболела. После награждения я прихожу в номер, понимаю, что у меня какое-то помутненное состояние, я не могу стоять на ногах. У меня в тот момент была температура под 40. Реально лежала, как будто умирала. Я думала: неужели я вот так сейчас закончу свою жизнь? Долго я болела, больше недели. А надо было готовиться к чемпионату мира, вот он уже.

Естественно, тогда я не могла пропустить чествование олимпийских чемпионов. Это было важно для меня. Интервью, какие-то съемки. Силы ушли, эмоций уже нет вообще. Ты не осознаешь вообще, что происходит, на тренировках у тебя тело не слушается, потому что после болезни оно слабенькое. Физическую форму потерять в нашем виде спорта можно по одному щелчку.

Случилось то, что случилось. Я не была готова. Это был самый большой стресс в моей спортивной карьере. Я помню, как я пришла в номер после того, как это случилось. И я не понимала, как мне дальше жить. Я опозорила всю свою команду, страну, потому что я выступала под знаменем нашего флага, себя – именно в таком порядке.

Почему спортсмены в принципе после Олимпийских игр не идут на чемпионаты мира – они психологически вымотаны, физически тоже.

Когда ты поднялся на этот пик и выдал свой максимум, естественно, у тебя пойдет деградация какая-то.

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– Сейчас, глядя на олимпийскую произвольную программу, как ты ее оцениваешь? Пересматриваешь?

– Ставя все прыжки во второй половине программы, мы шли на определенный риск. Мы готовились к первому юниорскому сезону, и Этери Георгиевна говорит: ты будешь все прыгать во второй половине программы, у тебя будет сложный каскад.

Я очень сомневалась в себе, в своих силах, что я смогу это сделать. Это к вопросу о том, что тренеры в меня верили и верили в мои силы. Я просто не могла чисто физически откатать эту программу. Я уставала уже буквально на первой минуте – прыжки должны начаться, а я уже устала, а мне еще 11 прыжков, два вращения, спираль.

Я не могу сказать, что программа была несбалансированная, она было очень хорошо поставленная, очень логичная, как мне кажется. Первая часть программы такая медленная, раскатистая. А на кульминации я в каждый такт прыгала.

– Ты смотрела свое выступление, как комментировали его западные специалисты и как комментировали у нас? Тебе было обидно, что здесь такие были комментарии? Что не твоей победы ждали.

– Вначале, естественно, это обида, непонимание – почему так? Но потом я начала анализировать, почему так произошло. Это их право.

– Комментатор, видя твои оценки говорит: нет-нет, этого не может быть.

– Да, это непрофессионализм. Я сейчас это понимаю, но зная, что Женя хорошо с ними общалась, что они давно ее знали, все равно какая-то эмпатия у них была. Личные хорошие отношения, а я никого не знала, я предпочитаю сидеть в номере, ни с кем не общаться. И вот – общаться только с тренерами. Быть в своем мире.

– Женя тоже прекрасно откатала, безошибочно.

– Да, безусловно.

– Она была очень хороша.

– Угу.

– Но для всех западных комментаторов было абсолютно очевидно, что победила ты. Но у нас здесь были просто страдания на эту тему. Хотела ли ты немножко другого триумфа?

– Не могу сказать, что у меня не было поддержки вообще. Те люди, которые со мной – мои фанаты, мои болельщики...

– Люди однозначно тебя поддерживали, это без вопросов. Я имею в виду сообщество профессиональное, твоих коллег. По делу победила, там же не сотые доли все решали, у тебя был отрыв.

– Мы с Женей тренировались в одной команде и видели, насколько мы хорошо готовы, видели у друг друга весь тренировочный процесс: с чем мы сталкивались, с каким трудностями. Мы жили рука об руку.

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– В умах профессионалов индустрии ты была номером два.

– Меня это нисколечко не задевало. На тот момент я была чуть-чуть наивной, мало смотрела социальные сети. В какой-то момент у меня родители забрали телефон и дали мне кнопочный, чтобы я не смотрела все, что там пишут. Но на тот момент я была с ними не согласна.

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– Всегда были большие противостояния, ваше одно из легендарных. Женя была фавориткой, ты была на хорошем счету, но не все ставили на то, что ты какую-то медаль можешь завоевать. На золото, казалось, ты не совсем претендуешь. Ты в себя очень верила?

– Да. Вот эта уверенность… Ты просто должен тренироваться. То, что ты покажешь на выступлении – это время, которое ты провел на тренировках. Я приходила на каток самая первая и уходила самая последняя. Даже если ты хотя бы чуть-чуть сделаешь больше, чем твой соперник, то ты уже становишься сильнее.

– Вы обе у одного тренера. Родители отобрали телефон, и ты этого соперничества не ощущала.

– Я ощущала его на льду.

– А в этом было какое-то токсичное противостояние?

– Наверное, это у меня пошло от папы. Папа у меня – хоккеист. И он тогда редко, но метко давал мне напутственные слова. Он сказал, что своих соперников нужно уважать. И я всегда с этой фразой шла на протяжении всей своей карьеры. Да и сейчас это то же самое. Я с уважением всегда. Но на тот момент я прям чувствовала некое давление.

– После того как ты победила, для Жени это стало стрессом, у нее были претензии к Этери. Есть ролики, где по губам видно, что она говорит: вы все сделали, чтобы победила Алина. О чем она говорит? Наверное, что поставь тебе Этери по-другому программу, то еще непонятно, кто бы победил. Этери действительно хотела твоей победы?

– Каждый тренер должен давать шанс любому спортсмену. Я не представляю, что она (Этери) чувствовала в эти моменты. Она видела, что я могу, хотя я в себе сомневалась.

– Когда ты закончила прокат, у тебя было ощущение, что это золото?

– Да. Я просто выдохнула.

«Я всегда хотела дружить с Женей»

– Сейчас у вас какие с Женей Медведевой отношения?

– Никаких.

– Но вы здороваетесь при встрече?

– Нет. Ну я здороваюсь.

– То есть она с тобой не здоровается?

– (кивает) Обидно. Но я уже привыкла.

– А я видела шоу, где ей говорят: давай позвоним Алине Загитовой. Она говорит: да, давайте. Она тебе звонит, и ты ей спокойно говоришь: здорово, как дела. Ощущение, что у вас вполне приятельские отношения.

– У нас какие-то эмоциональные качели, если сейчас новомодным сленгом сказать.

Но я могу рассказать эту историю. Нас подружила Рита Мамун. После Олимпиады мы долгое время не общались. На Олимпийских играх в Пекине в 2022-м из-за правил нам нельзя было выходить из отеля. А если ездить, то в машинах, даже окна нельзя было открывать. До арены, отработал и обратно.

Мы там уже около двух недель были, нам было настолько скучно. И Рита Мамун говорит: че, давайте посидим, пообщаемся? И вот так у нас отношения вроде наладились. Мы в Москве еще общались, а потом – все. Не понятно из-за чего – ни ссоры, ничего не было.

Может, я ей напоминаю о чем-то плохом. Просто почему мне не понятно… Меня родители всегда воспитывали так, что как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе, так ты относишься к нему. А этого не случается в жизни, я это сейчас понимаю, общаясь с людьми.

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– Но ты не переживаешь на эту тему?

– Раньше переживала, сейчас уже нет. Сейчас уже привыкла. Я всегда хотела дружить с Женей. Даже интервью, которое я давала, где говорила, что мы подруги… Я говорила искренне. Я всегда говорю искренне, я никогда не буду юлить, лучше я промолчу. И мне всегда хотелось дружить с ней. Она, наверное, расскажет, что у нее внутри.

Выступления с Zivert и Чеботиной – это эксперименты, одним из них Загитова недовольна

– Претензии по поводу того, что ты пытаешься иметь отношение к шоу-бизнесу...

– Начнем с того, что я не хочу иметь никакого дела с шоу-бизнесом.

– А что было с Zivert, с Люсей Чеботиной? Эксперимент?

– Это был эксперимент. Я еще раз вышла из зоны комфорта.

– А самим выступлением с Zivert ты довольна?

– Им не очень довольна.

– Для тебя был очень нетипичный, экстравагантный образ.

– Есть обоснованная критика. Есть собственная критика. Вы думаете, я себя не критикую? Я самый главный хейтер себя. Я сделала работу над ошибками, это самое важное.

– А что сказала семья?

– Папа сказал: платье было какое-то странное. Но мне это понравилось на тот момент.

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Грант на 75 млн для «Алых парусов»: признала ошибку, свои средства будут

– На последней репетиции «Хранителей времени» я поняла, что не хочу останавливаться на этом. Мы с командой подумали, какой проект хотели бы сделать следующим, и начали смотреть, какие же инфоповоды в следующем году есть.

Есть «Алые паруса». Но сначала мы увидели, что у Александра Грина, написавшего эту книгу, будет юбилей. Мне подходит этот образ Ассоль.

– Другой вопрос, как была составлена твоя заявка? И как ты относишься к критике, которая на тебя обрушилась?

– Я всегда люблю доделывать дела до конца, и доделывать их хорошо. Поэтому сказала команде: давайте сначала сделаем «Хранителей времени» хорошо. 31 августа у меня было последнее шоу, после этого мы начали готовить заявку на грант.

Последнюю заявку можно было сделать 10 сентября. Ее готовят месяц, два, три. А у нас получилось так, что за 10 дней решили подать. Это была моя ошибка, что я не проконтролировала все. Но я и не знала многого. Потому что это мой первый опыт. Да, я полностью принимаю эту ошибку.

Безусловно, у нас будут спонсорские средства, и свои я вложу тоже. Я вкладываю не только свою силы, душу, время, нервы, но и финансы.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

– Но со стороны это выглядит: посмотрите на нее, малышке 22 года, и она туда же.

– Это большие деньги, огромные деньги, я это прекрасно понимаю. Мой спортивный путь, послеспортивный путь так или иначе связан с эмоциями людей. Я пытаюсь радовать людей, чтобы они уходили с концертов с позитивными эмоциями, наполненные этой энергией.

Естественно, я буду исправлять свою ошибку. Мы не знаем, одобрят грант или нет, но мы уже ищем финансы, прорабатываем концепцию шоу. За каждую копеечку нужно будет отчитываться.

Как относится к ляпам вроде «безызбежно»?

– Ты берешь уроки ораторского искусства, но иногда у тебя выскакивают словечки «безызбежно». Видимо, хотела сказать «неизбежно». И это завирусилось со страшной силой, потом ты сама выстебала – это был сильный ход.

– Мы все учимся на своих ошибках. Не встречала я человека, который ни разу вы жизни не ошибался. Я поняла все, приняла, сделала выводы. Я работаю с преподавателем…

– … над техникой речи.

– И актерским мастерством.

– Если случаются такие косяки, ты как реагируешь?

– Давайте разберем на примере «безызбежно». Во-первых, такое слово есть. Даже если его нет – окей. Сейчас начнут, да, что я не принимаю… Давайте по-другому скажу.

– Посмотрите, Алина Загитова путает слова, тебя называют королевой неологизмов.

– Да. Но кто-то придумал «вилка» или «ножик». Понятно, что я делаю выводы, прорабатываю эти ошибки. У меня сначала был гнев, я очень расстраивалась, были слезы из-за этого случая. Но потом я решила: я уже это сделала, да, я ляпнула полную чушь, можно над этим посмеяться.

Я сделала свой мерч. Продался просто на ура. Над собой посмеяться тоже нужно, порой это бывает путь к развитию.

– То есть ты понимаешь, что ораторское искусство – не самая твоя сильная сторона, ты над этим работаешь.

– Да.

Что касается моего первого опыта на «Ледниковом периоде». Я еще выступала, прошло мое последнее выступление в Турине (финал Гран-при-2019 – Спортс’’). Я думала, ставить карьеру на паузу или нет. В итоге решила, что поставлю на паузу – был большой шквал негатива, многие поддерживали.

Я думала: а что делать дальше, в чем я сильна, кроме спорта? И очень здорово, что мне предложили вступить в команду «Ледникового периода» как ведущей. У меня было много сомнений, я понимала, что плохо говорю. Мне легче высказать, что я чувствую, движениями, танцем, нежели словами.

Я плохо говорила, я это понимаю и принимаю. Я над этим работаю.

Гордится сравнением с Бузовой

– В комментариях очень часто пишут «Бузова №2». Я этим горжусь, для меня это похвала. Что она прошла, но она не останавливается, а идет дальше. Она меня поддерживала на «Ледниковом периоде», это меня мотивировало.

Про личную жизнь

– Останови меня в том месте, где захочешь. У Лейсан в выпуске больше года назад ты намекнула, что не свободна. До сих пор так или это было в тот момент?

– Это было на тот момент.

– Сейчас ты свободна?

– Да.

– Тогда у тебя были отношения?

– Ну да.

– И вас какое-то время активно женили с Егором Кридом.

– Я просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал.

– Это не были отношения?

– Нет. Кстати, у него очень приятные родители, мы хорошо, приятно пообщались.

– В сети писали про другие твои отношения с известными спортсменами, не будем их называть. Что-то было правдой?

– Возможно, да. Возможно, нет.

Правила жизни Алины Загитовой

– Для каждого человека важно знать: ты не угонишься за всем сразу. Порой нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.

Правило жизни без раздумий скажу: быть собой. Если ты предашь сам себя, то уже не будешь искренен. Меня много кто задевает из коллег, из мира шоу-бизнеса, но я предпочитаю ничего не говорить и потратить это время на что-то хорошее. И сделать мир лучше. Посадить дерево.

Вот ты пока строчишь этот комментарий, реферат как будто пишешь или дипломную работу, приготовь родным и близким завтрак.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид, Владимир Песня; t.me/azagitova_official ; Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Maddie Meyer